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Итоги уходящего года на Director.by

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Год упущенных возможностей - так говорят многие эксперты, комментируя основные экономические тренды-2021. Какие шансы мы упустили, и что важного произошло на основных рынках?

Итоги года 2

Успехи внешней торговли

Давно уже конъюнктура на внешних рынках не была такой благоприятной для белорусских компаний. Торговое сальдо за 10 месяцев 2021 г. не только оказалось положительным, но и довольно приличным: +3 222,2 млн долл. Только экспорт продовольствия по итогам 9 месяцев Беларусь увеличила на 12,6%. И хотя торговля товарами все же вышла в минус (-495 млн долл.), ее с лихвой перекрыло положительное сальдо торговли услугами (+3 717,2 млн). Судя по всему, к концу года профицит внешней торговли сохранится.

 

Рост производства

Объем промышленного производства был одним из драйверов роста ВВП. По данным Белстата в январе-сентябре 2021 г. в текущих ценах рост в промышленности составил 111,1 млрд рублей, или 107,9% в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2020 г. По данным Национального банка, объем ВВП в январе-октябре в текущих ценах составил 143,3 млрд. рублей, или 102,4% к уровню января-октября 2020 г. И хотя даже производство продукции сельского хозяйства по итогам 3-го квартала упало (93,4% к уровню аналогичного периода 2020 г.), переработка и экспорт молока заметно выросли.

 

Стабильность рубля

Белорусский рубль приближается к концу года более крепким, чем был в его начале. Причем, укрепление произошло ко всем трем основным валютам. По состоянию на 13 декабря, по отношению к началу года доллар США снизился на 2,24%, евро - на 10,26%, российский рубль подешевел на 1,77%. Стоимость валютной корзины за это время снизилась на 3,67%. При этом в сумме с начала года и предприятия, и население являются чистыми продавцами валюты.

 

Рынки-лидеры

Несмотря на пандемию и прочие трудности, во многих видах экономической деятельности достигнут рост, или же показатели оказались сопоставимы с доковидным уровнем. Так, в сфере логистики и перевозок возник настоящий бум. По объему экспорта услуг отрасль вышла на второе место после ИТ-сектора. Новых складов в этом году было построено почти столько же, сколько в 2019-м и 2020-м вместе взятых. Лизинговый рынок весь год рос быстрее инфляции. В легкой промышленности за 9 месяцев рост составил 110,4%. Страховые компании за 9 месяцев собрали взносов на 20,3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. и т.д.

 

Рынки-аутсайдеры

В основном в этой категории оказались те виды деятельности, которые сильно пострадали во время начала пандемии и так и не смогли восстановиться в этом году. Так, розничные продажи в стране стагнируют второй год - в 2021-м они выросли только на 1%. По оценкам автодилеров продажи новых легковых автомобилей в этом году упадут на 10-15%. В связи с пандемией и спадом деловой активности огромная вакантность сложилась на рынке офисной недвижимости. А в сфере торговой недвижимости в этом году вообще не появилось ни одного нового объекта!

 

Рост инфляции и цены

К сожалению, с инфляцией правительство и Нацбанк не справились - это факт. По итогам ноября она составила 10,3%. А «ощущаемая» инфляция в течение года достигала более чем 14%. Все это заставило правительство пойти на такие непопулярные меры, как директивное ограничение цен на ряд товаров и услуг. Так, еще в начале года было введено регулирование цен на социально значимые товары, которое с некоторыми изменениями действует до сих пор.

 

Условия для бизнеса

Одним из основных событий, которое уже негативно повлияло на деловую активность и еще сильнее проявит себя в 2022 году, стало повышение налогов в связи с принятием нового Налогового кодекса. Под самым большим ударом оказался малый бизнес (в первую очередь - ИП), что вызвало резкую критику деловых союзов. Второй негативный фактор, который уже сказался на работе ряда отраслей и предприятий, и наверняка скажется еще сильнее на экономике в будущем году - зарубежные санкции. Кроме того, многие эксперты отмечают, что в сложных условиях правительство продолжает вкладывать огромные средства в поддержку госпредприятий, многие из которых работают неэффективно.

 

Резюмируя

Таким образом, учитывая положительную динамику внешней торговли и достаточно быстрое восстановление национальной экономики от ковидного шока, в других обстоятельствах 2021 год мог бы стать годом бурного роста и хорошим трамплином на несколько будущих лет. Однако ряд внутренних и внешних факторов фактически нивелировал эту возможность. В настоящее время мы наблюдаем замедление темпов во многих отраслях, включая промышленность, общее ухудшение экономических настроений в бизнесе и состояния активов в банковской системе, а также рост давления на белорусскую валюту.

 

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Итоги уходящего года на Director.by
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