Итоги уходящего года на Director.by

Год упущенных возможностей - так говорят многие эксперты, комментируя основные экономические тренды-2021. Какие шансы мы упустили, и что важного произошло на основных рынках?

Успехи внешней торговли

Давно уже конъюнктура на внешних рынках не была такой благоприятной для белорусских компаний. Торговое сальдо за 10 месяцев 2021 г. не только оказалось положительным, но и довольно приличным: +3 222,2 млн долл. Только экспорт продовольствия по итогам 9 месяцев Беларусь увеличила на 12,6%. И хотя торговля товарами все же вышла в минус (-495 млн долл.), ее с лихвой перекрыло положительное сальдо торговли услугами (+3 717,2 млн). Судя по всему, к концу года профицит внешней торговли сохранится.

Рост производства

Объем промышленного производства был одним из драйверов роста ВВП. По данным Белстата в январе-сентябре 2021 г. в текущих ценах рост в промышленности составил 111,1 млрд рублей, или 107,9% в сопоставимых ценах к январю-сентябрю 2020 г. По данным Национального банка, объем ВВП в январе-октябре в текущих ценах составил 143,3 млрд. рублей, или 102,4% к уровню января-октября 2020 г. И хотя даже производство продукции сельского хозяйства по итогам 3-го квартала упало (93,4% к уровню аналогичного периода 2020 г.), переработка и экспорт молока заметно выросли.

Стабильность рубля

Белорусский рубль приближается к концу года более крепким, чем был в его начале. Причем, укрепление произошло ко всем трем основным валютам. По состоянию на 13 декабря, по отношению к началу года доллар США снизился на 2,24%, евро - на 10,26%, российский рубль подешевел на 1,77%. Стоимость валютной корзины за это время снизилась на 3,67%. При этом в сумме с начала года и предприятия, и население являются чистыми продавцами валюты.

Рынки-лидеры

Несмотря на пандемию и прочие трудности, во многих видах экономической деятельности достигнут рост, или же показатели оказались сопоставимы с доковидным уровнем. Так, в сфере логистики и перевозок возник настоящий бум. По объему экспорта услуг отрасль вышла на второе место после ИТ-сектора. Новых складов в этом году было построено почти столько же, сколько в 2019-м и 2020-м вместе взятых. Лизинговый рынок весь год рос быстрее инфляции. В легкой промышленности за 9 месяцев рост составил 110,4%. Страховые компании за 9 месяцев собрали взносов на 20,3% больше, чем в аналогичном периоде 2020 г. и т.д.

Рынки-аутсайдеры

В основном в этой категории оказались те виды деятельности, которые сильно пострадали во время начала пандемии и так и не смогли восстановиться в этом году. Так, розничные продажи в стране стагнируют второй год - в 2021-м они выросли только на 1%. По оценкам автодилеров продажи новых легковых автомобилей в этом году упадут на 10-15%. В связи с пандемией и спадом деловой активности огромная вакантность сложилась на рынке офисной недвижимости. А в сфере торговой недвижимости в этом году вообще не появилось ни одного нового объекта!

Рост инфляции и цены

К сожалению, с инфляцией правительство и Нацбанк не справились - это факт. По итогам ноября она составила 10,3%. А «ощущаемая» инфляция в течение года достигала более чем 14%. Все это заставило правительство пойти на такие непопулярные меры, как директивное ограничение цен на ряд товаров и услуг. Так, еще в начале года было введено регулирование цен на социально значимые товары, которое с некоторыми изменениями действует до сих пор.

Условия для бизнеса

Одним из основных событий, которое уже негативно повлияло на деловую активность и еще сильнее проявит себя в 2022 году, стало повышение налогов в связи с принятием нового Налогового кодекса. Под самым большим ударом оказался малый бизнес (в первую очередь - ИП), что вызвало резкую критику деловых союзов. Второй негативный фактор, который уже сказался на работе ряда отраслей и предприятий, и наверняка скажется еще сильнее на экономике в будущем году - зарубежные санкции. Кроме того, многие эксперты отмечают, что в сложных условиях правительство продолжает вкладывать огромные средства в поддержку госпредприятий, многие из которых работают неэффективно.

Резюмируя

Таким образом, учитывая положительную динамику внешней торговли и достаточно быстрое восстановление национальной экономики от ковидного шока, в других обстоятельствах 2021 год мог бы стать годом бурного роста и хорошим трамплином на несколько будущих лет. Однако ряд внутренних и внешних факторов фактически нивелировал эту возможность. В настоящее время мы наблюдаем замедление темпов во многих отраслях, включая промышленность, общее ухудшение экономических настроений в бизнесе и состояния активов в банковской системе, а также рост давления на белорусскую валюту.

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