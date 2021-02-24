МАРТ заморозило цены на социально значимые товары

Совмин принял постановление № 100 от 23 февраля «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости», которым ввел жесткое регулирование цен.

В соответствии с решением правительства юридические лица всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство (ввоз) и (или) реализацию на внутренний рынок социально значимых товаров первой необходимости не смогут повысить цены на данные товары с 24 по 28 февраля 2021 года.

С 1 марта 2021 года ежемесячное изменение цен на социально значимые товары не должно превышать 0,2 процента к цене на эти товары, сложившейся на последний день предыдущего месяца.

В перечне социально значимых товаров 62 позиции. Среди них - рис, мука, манка, гречка, овсянка, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, некоторые колбасы, рыба, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар, мыло, туалетная бумага, подгузники, спички. В списке лекарственных средств представлено 50 позиций.

"Решение принято в рамках минимизации влияния на потребительский спрос увеличения затрат у организаций с высокой долей импортной составляющей в себестоимости выпускаемой продукции, роста цен на товары критического импорта, ухудшения внешних условий ведения бизнеса (карантинные мероприятия, ограничение вывоза отдельных товаров)", - прокомментировали в министерстве.