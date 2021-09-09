Банки все больше зависят от государственных финансов

В структуре активов белорусской банковской системы растет доля требований к органам государственного управления. А в инвестиционном портфеле - доля государственных ценных бумаг.

Согласно аналитическому обозрению Нацбанка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь», в структуре активов банков на 1 июля 2021 г. относительно 1 июля 2020 г. отмечается рост доли требований к субъектам хозяйствования-резидентам и к органам государственного управления.

В общем объеме активных операций банков доля предприятий составляет 55% (на 1.07.2020 г. - 53,4%). А доля органов госуправления - 11,6% (год назад - 10,3%). Общие активы банков на 1 июля 2021 г. составили 90,4 млрд рублей, увеличившись за июнь 2021 г. на 178,6 млн руб. Отношение среднего объема активов банков к ВВП в июне 2021 г. составило 56,3%.

Инвестиционный портфель коммерческих банков и подавно сформирован с явным преобладанием государственных ценных бумаг. На 1 августа т.г. 58,3% в нем составляют государственные облигации. А если добавить сюда ценные бумаги местных органов управления (14,3%), то получится, что почти 3/4 портфеля коммерческих банков приходится на государство.

С учетом того, что еще 22,4% в этом портфеле - ценные бумаги белорусских предприятий, которые имеют очень разную ликвидность (среди них наверняка есть акции компаний с плохой платежеспособностью), такие инвестиции вряд ли можно считать надежными и успешными. По крайней мере, это увеличивает зависимость банковской системы от ситуации с исполнением бюджетов всех уровней и увеличивает риски.

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