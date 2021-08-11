Реальный сектор закредитован и испытывает дефицит оборотных средств

Нацбанк: основной риск для банковской системы сосредоточен в кредитном портфеле юридических лиц.

Как отмечают в Национальном банке, одним из наиболее значимых рисков для финансовой стабильности в текущем году является кредитный риск в банковском секторе. Хотя за первое полугодие 2021 г. доля необслуживаемых активов увеличилась незначительно (на 0,1 п.п.), составив 5%. В основном это произошло за счет роста необслуживаемых активов в I квартале.

В целом принятые меры, в том числе процентная политика регулятора, позволили не допустить существенного роста долговой нагрузки на экономику. Величина коэффициента обслуживания долга находилась в приемлемых границах (около 15% при установленном регулятором пороге в 20%). Однако риски сохраняются, особенно в кредитном портфеле юридических лиц. С начала 2021 г. доля необслуживаемых активов юридических лиц увеличилась с 6,7 до 6,9%. А в отдельных банках она превышает безопасный уровень в 10%.

По оценкам Нацбанка, в Беларуси сохраняется высокий потенциал не только кредитных, но и фискальных рисков. Несмотря на некоторое улучшение финансовых результатов деятельности, реальный сектор по-прежнему характеризуется ограниченными возможностями по обслуживанию своих обязательств ввиду высокого уровня закредитованности и хронического недостатка оборотных средств.

Что касается физических лиц, то доля необслуживаемых активов, выданных этой категории заемщиков, с начала года снизилась с 0,8 до 0,7%. Средний показатель долговой нагрузки здесь находится на приемлемом уровне и не создает угроз финансовой стабильности. По состоянию на 01.07.2021 средний показатель долговой нагрузки гражданина составил 24,9%, снизившись за первое полугодие 2021 г. на 2,2 п.п.

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