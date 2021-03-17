Россия рефинансировала белорусский кредит на строительство АЭС

Предоставлена отсрочка погашения на 2 года, а смешанная процентная ставка заменена на фиксированную.

Госдума России ратифицировала протокол о внесении изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции от 25 ноября 2011 года. Период использования кредита продлен до конца 2022 г. Соответственно, срок начала погашения основного долга перенесен с 1 апреля 2021-го на 1 апреля 2023-го. Смешанная процентная ставка по кредиту замена на фиксированную в размере 3,3% годовых.

Что означает отказ от «смешанной» кредитной ставки? Ранее на 50% суммы каждой использованной части кредита должны были начисляться проценты по фиксированной ставке 5,23%. А на остальные 50% - по ставке LIBOR для шестимесячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу 1,83% годовых. В результате среднее значение процентной ставки за прошедший период действия соглашения составляло 4,11% годовых. Теперь эта цифра существенно снизится.

Применение пониженной процентной ставки по кредиту официально начнется с даты очередной выплаты процентов (1 апреля или 1 октября) после вступления протокола в силу. До его вступления в силу белорусская сторона должна будет осуществлять платежи в счет обслуживания кредита на первоначальных условиях, то есть по повышенной процентной ставке.

Как известно, кредит в объеме до 10 млрд долларов был предоставлен Беларуси в 2011 году на финансирование поставок товаров, работ и услуг для строительства двух энергоблоков атомной электростанции. По состоянию на 1 сентября 2020 г. из этих средств реально было использовано 4,5 млрд.

Стоимость строительства БелАЭС из двух энергоблоков общей мощностью 2400 МВт оценивалась в 6 млрд долларов, а вместе со всей инфраструктурой - 9 млрд. Срок окупаемости предполагался в 15-20 лет. Электростанция строится по российскому проекту, с российским оборудованием и под руководством института Курчатова. 90% средств на строительство предоставлены в виде кредита российской стороной. Срок полного погашения кредита изначально был назначен на 2035 год.

Источник: regnum.ru

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