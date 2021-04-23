Объемы директивного кредитования на 2021 год увеличены на 30%

Деньги получат сахарные заводы, «Белорусские обои», Миорский металлопрокатный завод, сельхозорганизации и субъекты агроэкотуризма.

Постановлением правительства №224 от 16 апреля увеличены лимиты директивного кредитования ряда государственных программ. Документ официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, кредитование субъектов хозяйствование в рамках решений президента и правительства увеличивается более чем на 112 млн рублей. Холдинг «Белорусские обои» получит на реализацию инвестпрограммы 159,21 млн, три сахарных завода - 120 млн, ООО «ММПЗ-групп» - 66,93 млн. «Белагропромбанк» по новому постановлению выделит сельхозорганизациям и физлицам, которые оказывают услуги в сфере агроэкотуризма, 1 млн рублей.

В целом лимит директивного кредитования госпрограмм банками в 2021 году увеличен на 30%, до 551 млн рублей. Интересно, что совсем недавно власти озвучивали намерение с 2021 года заменить практику директивного кредитования бюджетными трансфертами.

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