Молокозаводы, хлебозаводы и потребкооперация получат субсидии

Их предоставят из республиканского бюджета на 2021 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №129.

Как следует из постановления Совета Министров от 4 марта 2021 г. №129, правительство предоставит субсидии молочным заводам и заготовителям сельхозпродукции. Этот документ вступил в силу сразу после официального опубликования на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, 23-м организациям, производящим молочную продукцию, которая маркируется средствами идентификации, ежемесячно с 2021 по 2024 гг. за счет средств республиканского бюджета будут компенсироваться средства на уплату части процентов за пользование кредитами, выданными в 2021 году. Размер субсидии - 50% ставки рефинансирования Национального банка (СР) по кредитам в белорусских рублях и инвалюте, выданным на цели реализации подпрограммы 3 «Развитие животноводства, переработки и реализация продукции животноводства» госпрограммы «Аграрный бизнес» на 2021-2025 годы.

В перечень этих предприятия, в частности, вошли: «Бабушкина крынка», «Верхнедвинский маслосырзавод», «Глубокский молочно-консервный комбинат», «Здравушка-милк», «Милкавита», «Минский молочный завод №1», «Молочные горки», «Поставский молочный завод» и даже «Туровский молочный комбинат», в отношении финансирования которого у следствия были вопросы к недавно задержанной группе банкиров.

Кроме того, постановлением утвержден перечень заготовителей сельхозпродукции для госнужд, которым в 2021-2022 гг. будут предоставлены субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами. В него вошли 83 организации, среди которых в основном - комбинаты хлебопродуктов, районные потребительские общества, сахарные заводы, заводы по производству масел и кондитерские предприятия.

Этим организациям, например, за закупку маслосемян рапса будут компенсироваться проценты по кредитам в размере 50% СР, за закупку кукурузы для производства крахмала и крахмалопродуктов и пивоваренный ячмень - 75% СР и т.д.

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