В Минсельхозпроде назвали 2020 год самым удачным для АПК за пятилетку

Озвучены показатели по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции.

Как сообщается, темпы роста валовой продукции в 2020 году в хозяйствах всех категорий к 2019 году составили 104,9%, а в сельскохозяйственных организациях - 106,9%. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания увеличился к 2019 году на 4,3% и достиг 5,8 млрд долларов, обеспечив прирост за пятилетку около 37%.

Положительное внешнеторговое сальдо со 155 млн долларов в 2016 году увеличилось до 1,5 млрд в 2020-м. При этом импорт снизился по сравнению с прошлым годом более чем на 400 млн долларов. Удельный вес экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме экспорта Республики Беларусь в 2020 году практически достиг 20% и увеличился к уровню 2019 года более чем на 3%.

Эти цифры были обнародованы в ходе расширенного заседания коллегии Министерства сельского хозяйства и продовольствия, где были подведены итоги работы агропромышленного комплекса в 2020 году. По данным министерства, рост производства продукции сельского хозяйства обеспечили все регионы республики. Но наибольший вклад за пятилетний период внесли Брестская (122%), Минская (118%) и Гродненская (114%) области.

На коллегии была особо отмечена устойчивая положительная динамика в животноводстве. В сельскохозяйственных организациях в 2020 г. произведено более 7,5 млн тонн молока (105,6% к уровню предыдущего года), выращено 1 767 тыс. тонн скота и птицы (102,6%). Средний удой молока по стране превысил уровень 2019 года на 271 кг и составил 5 314 кг.

Сообщается, что неплохие результаты получены и в растениеводстве. В сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах в 2020 г. намолочено зерновых и зернобобовых культур в бункерном весе 9,6 млн тонн. Это на 1,5 млн т больше, чем в предыдущем году (118%). Вместе с рапсом в бункерном весе получено более 10,4 млн. тонн зерна.

Как говорится в официальном пресс-релизе, прирост объемов производства, в сочетании с благоприятной ценовой конъюнктурой и мерами правительства по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций способствовали улучшению экономики. За 2020 год в отрасли на 14% увеличилась выручка, на 39% - прибыль от реализации продукции.

Напомним, что, не считая принятых дополнительно решений по оздоровлению убыточных сельхозпредприятий, в бюджете-2020 на финансирование АПК было заложено 642,8 млн рублей.

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