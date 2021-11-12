Внешнеторговый оборот Беларуси вырос более чем на 30%

Национальный статистический комитет обнародовал результаты внешнеэкономической деятельности в январе-сентябре 2021 г.

Как сообщает Белстат, за 9 месяцев 2021 г. внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь составил 57 799,3 млн долларов, в том числе экспорт - 28 146,8 млн, импорт - 29 652,5 млн долларов. К уровню января-сентября 2020 г. из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 132,1%, экспорт - 136,1%, импорт - 128,5%.

По итогам января-сентября 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 13,5%, импорт - на 7,3%. Средние цены экспорта выросли на 19,9%, импорта - на 19,8%. Именно в этих цифрах кроются причины благополучной ситуации на валютном рынке страны и секрет стабильности белорусского рубля.

Как отмечают эксперты, хотя цифры экспорта многих экспортных товаров (нефтепродуктов, удобрений и др.) Белстат больше не публикует, скорее всего именно они обеспечивают основной объем валютных поступлений. Кстати, недавно СМИ сообщили, что председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что экспортные поставки предприятий отрасли в этом году значительно выросли и по итогам года темпы роста могут составить до 130%.

По итогам 8 месяцев 2021 г. в структуре внешней торговли товарами страны ЕАЭС занимали более половины (50,6%) внешнеторгового оборота Беларуси, в том числе Российская Федерация - 48,9%, а остальные страны СНГ - 9,5%. Оборот со странами ЕС оценивался в 20,7% от общего объема внешней торговли.

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