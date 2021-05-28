Беларусь ограничит ввоз ряда украинских товаров

Появилась информация, что Постановлением Совета Министров Беларуси от 26 мая № 292 для них вводится режим индивидуального лицензирования.

Впрочем, сам документ пока не опубликован. На правом интернет-портале появилась лишь информация, что он реально существует. О содержании пока можно судить только от представителей компаний, которые в курсе проблемы. По этим данным ограничения вступят в силу через 10 дней с момента публикации и рассчитаны на 6 месяцев.

Так, торговый представитель Украины Тарас Качка сообщил в Facebook, что речь идет о кондитерских изделиях, шоколаде, соках, пиве, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плитах (ДСП и ДВП), обоях, туалетной бумаге и упаковке, кирпиче, керамической плитке, стеклянных ампулах, сельхозтехнике для посева, стиральных машинах и мебели.

Отношения двух стран уже давно не назовешь безоблачными. Еще в апреле в белорусском правительстве говорили о возможных ответных мерах после ограничения поставки в Украину ряда товаров в связи с антидемпинговыми расследованиями. Недавно Украина отказалась покупать белорусскую электроэнергию, после чего в ряде телеграмм-каналов появилась информация о прекращении поставок из Беларуси бензина АИ-95.

Но, вероятно, самым резонансным фактором стал запрет, введенный правительством Украины для своих авиакомпаний выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а белорусским - использовать воздушное пространство Украины. Это, безусловно, означает потери для «Белавиа», которая до введения запретов выполняла около 40 рейсов в неделю из Минска в аэропорты Киева, Львов, Харьков, Запорожье, Одессу и Херсон. Рейсы Белавиа также летали через Украину на популярные курорты Турции, Египта и в Тель-Авив. Облет Украины значительно ухудшает экономику этих рейсов.

Как реально будет реализовано постановление №292 - пока непонятно. Вероятно, полностью поставки перечисленной продукции не остановятся. Но импортерам придется получать индивидуальные лицензии на ее ввоз, что неминуемо сократит объемы и предложение на рынке, а также повысит цену.

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