Экспортные цены на пиломатериалы выросли в три раза

Интересно, что самыми активными покупателями белорусской древесины являются Литва, Латвия и Польша.

С 2019 года по нынешнее время экспортные цены на белорусские пиломатериалы выросли примерно в 3 раза. Пик роста цен наблюдался в июле нынешнего года. Биржевые котировки в этот период достигали 450 евро за кубометр. Об этом заявил в интервью Sputnik Беларусь заместитель директора УП «Беллесэкспорт» Сергей Матюлин.

По его мнению, спрос на пиломатериалы во всем мире, в том числе и Беларуси, обусловлен в том числе проблемами коронавируса.

- Это основной драйвер роста цен - была в стопе экономика, и те страны, которые остались на плаву и работали, давали ресурс на рынок не в полном объеме. Отсюда рост спроса на изделия из дерева. Многие люди проводили локдауны дома и активно занимались ремонтом. Это и увеличило спрос на древесину, - отметил эксперт.

Белорусские производители пиломатериалов все активнее выходят на китайский рынок.

- Сегодня он занимает порядка 8% в структуре поставок. И мы видим ежегодный рост. Успех связан с тем, что мы закончили цикл производства. То есть мы доставляем товар в сам Китай. И потому количество китайских потребителей на белорусской универсальной товарной бирже становится все больше, - говорит Матюлин.

Любопытна география поставок белорусских пиломатериалов - она традиционна уже много лет. Первое место занимает Литва - на нее приходится 30% всех закупок. Второе место - Латвия (20%), третье - Польша, которая закупает порядка 10% белорусских пиломатериалов. Так же традиционно белорусская лесообрабатывающая промышленность поставляет на внутренний и внешние рынки три основных продукта: около 80% объема выручки дают продажи пиломатериалов, порядка 10% - древесной щепы. И с каждм годом растет доля пеллет - она приближается к 8%.

Из-за благоприятной ценовой конъюнктуры выручка предприятий страны в сфере лесоводства и лесозаготовок за 7 месяцев т.г. увеличилась на 76,5% до 1,536 млрд руб. Прибыль отрасли от реализации составила 458,1 млн руб. и по сравнению с 2020 г. выросла в 3,5 раза. Как известно, с 16 августа Указом №305 установлены вывозные таможенные пошлины при экспорте лесоматериалов и продукции деревообработки. Они будут действовать как минимум до 31 декабря.

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