Предприятия Управления делами в 2020 г. заработали 2,6 млрд рублей

Положительное сальдо системы во внешней торговле составило 150 млн долларов.

Эти цифры в отчете Александру Лукашенко привел управделами президента Виктор Шейман. Он доложил, что в прошедшем году особенно хорошо сработали организации системы в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. Так, сельскохозяйственные предприятия обеспечили рост объемов валовой продукции на уровне 115,6%, а промышленный сектор - 104,6%. Более низкие показатели из-за пандемии коронавируса продемонстрировали сфера гостиничного бизнеса, туристическая индустрия и объекты общественного питания.

За 2020 год предприятия Управления делами получили доход от реализованной продукции в размере 2,6 млрд. рублей. При этом удалось обеспечить рост добавленной стоимости товаров и услуг в 2,5 раза, а производительности труда - почти в 2,6 раза.

Оборот внешней торговли товарами и услугами в целом по системе в 2020 году сложился в размере 240,8 млн долларов. Экспорт товаров и услуг составил почти 197 млн долл., положительное сальдо - порядка 150 млн.

Виктор Шейман также отметил успехи в сотрудничестве со странами африканского континента. По его словам, достигнуты договоренности о поставках белорусской техники в этот регион. Кроме того, на территории одной из африканских стран прорабатывается вопрос строительства сборочного производства белорусских тракторов.

Источник: sng.today

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