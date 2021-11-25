Белорусский экспорт в 2021 году вырос более чем на 30%

Положительное сальдо внешней торговли увеличилось на 75% и продолжает поддерживать финансовую стабильность в стране.

Как следует из аналитического обозрения Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь» за III квартал, в январе-августе 2021 г., по данным платежного баланса, экспорт товаров и услуг составил чуть боле 30,4 млрд долларов, а импорт - около 28,1 млрд долл. За 9 месяцев т.г. эти цифры составили соответственно около 35 и 32,2 млрд. В результате по итогам III квартала экспорт товаров и услуг вырос к аналогичному периоду 2020 г. на 132,3%, а импорт - на 129,6%.

Положительное сальдо внешней торговли за 9 месяцев 2021-го составило 2 738,3 млрд долл. Это почти на 75% больше, чем в III квартале 2020 года. Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура по-прежнему играет на руку белорусским производителям и особенно - поставщикам услуг. Потому что именно услуги традиционно позволяют стране сводить внешнеторговый баланс.

В этом году за 9 месяцев сальдо внешней торговли товарами привычно «минусует» (-610,3 млн долл.). Но по услугам этот показатель в огромном плюсе - более 3,3 млрд! Причем экспорт товаров страна нарастила вполне прилично - на 136,3%, но импорт, хотя и вырос меньше (131%), в деньгах по-прежнему выигрывает. Вероятно, основной вклад в отрицательное сальдо внешней торговли товарами вносит просто гигантский разрыв в торговом балансе с Россией (-4,5 млрд долл. в январе-августе). При этом стоимостной объем импорта из этой страны в январе-августе 2021 г. увеличился на 46,1% к аналогичному периоду прошлого года.

Необходимо отметить, что товарная структура белорусского экспорта также несколько ухудшилась. Так, в январе-августе 2021 г. по сравнению с январем-августом 2020-го доля инвестиционных товаров уменьшилась и составила только 10,5%. Доля экспортируемых потребительских товаров также сократилась - с 27,9 до 23,9%. Зато удельный вес промежуточных товаров увеличился с 56,3 до 60,5%. Нужно понимать, что промежуточные товары не являются конечным продуктом. Это либо сырье, либо комплектующие, и они, конечно же, имеют более низкую добавленную стоимость.

Поэтому, несмотря на то, что в январе-августе 2021-го удельный вес промежуточных товаров в структуре товарного импорта увеличился с 60,7 до 66%, сальдо торговли такими товарами сложилось отрицательным в размере 2,25 млрд. А вот сальдо торговли инвестиционными товарами оказалось положительным (+122,1 млн долл.), хотя доля таких товаров в структуре товарного импорта уменьшилась с 12 до 9,5%.

Что касается потребительских товаров, то здесь мы в привычном минусе: их чистый экспорт в январе-августе 2021 г. составил 127,6 млн долларов, а чистый импорт - 226,3 млн долларов. При этом стоимость закупок потребительских товаров увеличилась на 9,5%, а физический объем - на 4,5%.

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