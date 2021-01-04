Госзакупки в Беларуси оцифровали

Зачем большинство процедур в бюджетной сфере переведено в электронный формат?

На госзакупки только в 2018 г. в Беларуси потратили более 5% ВВП, или 6,5 млрд руб. Но в МАРТ считают, что эту сумму можно сократить, а их процедуру сделать более конкурентной, простой и прозрачной. Именно на это направлена новая редакция Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)», соответствующая передовым мировым практикам.

Вместе со вступлением с 1 июля 2019 г. в силу обновленной редакции Закона для обеспечения максимальной прозрачности процесса закупок с прошлого лета начала функционировать новая система - государственная информационная система управления госзакупками (ГИАС). Ее оператором распоряжением главы государства определен Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси.

Спустя год электронный формат осуществления закупок охватил весь жизненный цикл - от этапа планирования до исполнения сторонами договорных обязательств. Для решения задач по формированию, обработке, анализу и хранению информации о госзакупках участники процесса обеспечивают взаимодействие систем электронных торговых площадок, товарной биржи, автоматизированной системы финансовых расчетов Минфина (АСФР) и ГИАС.

Одно из важных нововведений - годовой план государственных закупок, публикуемый заказчиками на электронной торговой площадке (ЭТП) и переразмещаемый операторами систем в ГИАС, теперь считается основанием для проведения их процедур. Так, при размещении сведений о закупках на ЭТП контролируется наличие информации в годовом плане, что по сути является мерой превентивного характера для субъектов хозяйствования в вопросах соблюдения законодательства о закупках. В ГИАС реализовано хранение всех версий плана, опубликованных заказчиком, с отображением истории внесенных изменений, что предоставляет правоохранительным органам возможность контролировать действия заказчика. Так, в 2019 г. в ГИАС было размещено 5,3 тыс. планов (99 тыс. версий), а в 2020 г. - 7,3 тыс. (169 тыс. версий).

Информация об источниках финансирования в разрезе бюджетных классификаций, указанная в плане, переносится в процедуру госзакупки и используется для осуществления процесса резервирования бюджетных средств в АСФР Минфина. Предварительное резервирование позволяет заказчикам проводить процедуры государственных закупок только в случае их обеспеченности денежными средствами и сокращает перечень случаев, когда процедура состоялась, но заказчик не может выполнить обязательства перед поставщиком из-за отсутствия финансирования. Это повышает уровень доверия потенциальных участников процедур закупок и способствует развитию конкуренции. За год с лишним функционирования системы в ГИАС размещены сведения о проведении 61,5 тыс. конкурентных процедур госзакупок.

Еще одной новацией вступившего в силу законодательства стало заключение по результатам проведения процедур государственных закупок договоров и дополнительных соглашений к ним только в электронном виде. Вся информация о «договорной цепочке» хранится в ГИАС и передается в органы госказначейства. Сейчас в ГИАС размещено 33,8 тыс. договоров и 13,7 тыс. дополнительных соглашений к ним. Наличие в системе контрактов и выстроенная взаимосвязь с процедурами закупок позволяют осуществить мониторинг действий заказчика (организатора) и проследить его договорные отношения с поставщиком.

Виктор АНИСИМОВ

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