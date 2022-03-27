Стал известен размер субсидий заготовителям сельхозпродукции

Они определены постановлением Совета Министров от 17 марта 2022 г. №141, и по некоторым позициям составят 100% ставки рефинансирования.

Этот документ уже официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Он устанавливает перечень заготовителей, которым в 2022-2023 годах предоставляются субсидии на уплату части процентов за пользование кредитами, предоставленными банками в 2022 году. А также - размер этих субсидий в зависимости от вида закупаемой продукции.

В список организаций, имеющих право на получение субсидий при закупке сельхозпродукции урожая 2022 года, вошла 81 организация. В основном это структуры потребительской кооперации, предприятия, входящие в состав концерна «Белгоспищепром», а также ряд предприятий областного подчинения.

Что касается размера субсидий, то, например, по кредитам, полученным для расчетов за рапс для республиканских госнужд, они составят 50% ставки рефинансирования Нацбанка, за пивоваренный ячмень - 75% СР, а для расчетов «за иную продукцию растениеводства» для госнужд - 100% СР. По кредитам для закупки потребкооперацией картофеля, зерна, фруктов и ягод, овощей и грибов, а также березового сока размер субсидии установлен в 50% ставки рефинансирования.

Банки будут обязаны ежемесячно предоставлять Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Министерству финансов, концернам «Белгоспищепром» и «Беллегпром» (в отношении входящих в состав концернов организаций) информацию о размере обязательств по кредитным договорам, заключенным для указанных целей, и об объемах фактической выдачи и погашения кредитов за отчетный период.

Между тем, эксперты прогнозируют в 2022 году очередной виток роста цен на продукцию сельского хозяйства. Только на этот раз он будет связан не с пандемией, а с военными действиями в Украине. Так, уже сейчас цены на пшеницу взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых из РФ и Украины, на долю которых в совокупности приходится около 30% мирового экспорта.

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