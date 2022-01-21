Экспорт продукции белорусского АПК бьет рекорды

В Минсельхозпроде подсчитали, что за 11 месяцев 2021 года внешние поставки белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья увеличились на 16%.

За январь-ноябрь за рубеж было поставлено товаров на сумму 6,034 млрд долл. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет. Напомним, по итогам 9 месяцев прошлого года рост экспорта оценивался в 12,6%, а его объем в денежной форме составлял 4,7 млрд долларов.

По данным Минсельхозпрода, белорусское продовольствие в 2021 году поставлялось в 106 стран мира. Прирост валютной выручки - 832 млн долл. Причем, рост экспорта наблюдался практически по всем направлениям. Так, поставки в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, по сравнению с соответствующим периодом 2020 г., увеличились на 12%. А в страны дальнего зарубежья - на 41,8%. В том числе по таким «экзотическим» для нас направлениям, как Азия и Океания - на 39,3%, в страны Америки и Карибского бассейна - на 58,4%. Экспорт продовольствия в ЕС вырос на 43,6%, а в Китайскую Народную Республику - на 39,5%.

Что касается товарных групп, то экспортные поставки молока и молокопродуктов выросли на 10,4%, мяса и мясопродуктов - на 17,4%, рыбы и рыбной продукции - на 25,7%, яиц - на 38,1%, картофеля и продуктов его переработки - на 53,6%, овощей и грибов - на 14,8%, масла рапсового - на 81,3%, вод и алкогольных напитков - на 6,7%, шоколада и продуктов, содержащих какао, - на 36,6%.

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