Торговля и сфера услуг на селе получат новые льготы

Поправками в Указ №345 предусматривается упрощение приобретения на эти цели зданий и помещений, снижение тарифов на электроэнергию, уточняется порядок уплаты НДС.

Проект поправок в Указ №345 от 22 сентября 2017 г. «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» вынесен Министерством антимонопольного регулирования и торговли на общественное обсуждение. Он предполагает предоставление дополнительных преференций организациям и ИП, осуществляющим торговлю, а также деятельность в сферах общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности. Документ опубликован на странице Правового форума Беларуси.

Из основных предлагаемых нововведений можно отметить получение предприятиями и предпринимателями, осуществляющими такие виды деятельности, права на приобретение в собственность, пользование или владение находящегося на территории сельской местности недвижимого имущества по упрощенному порядку. Причем, речь идет как о государственном имуществе, так и находящемся в частной собственности, в том числе без наличия документов, удостоверяющих государственную регистрацию, и даже без согласования с антимонопольным органом.

То есть, в случае принятия данных поправок таким организациям или ИП не придется получать согласие антимонопольного ведомства, которое сейчас необходимо в ряде случаев. Например, в соответствии с Законом от 12 декабря 2013 г. №94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» - если балансовая стоимость активов коммерческой организации, имущество которой приобретается, либо хозяйствующего субъекта, приобретающего такое имущество, превышает 200 тыс. базовых величин, или объем выручки превышает 400 тыс. БВ в год. Либо если один из участников сделки включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках. Есть и другие НПА, которые требуют согласования подобных сделок с антимонопольным органом. Теперь для торговли и бытового обслуживания на селе предлагается такую практику отменить. Это важно для того же «Евроопта», который по масштабам и доле на рынке в отдельных регионах уже превысил отметку в 20%.

Что касается порядка приобретения помещений, то это будет возможно, даже если на них потеряны или изначально отсутствовали правоустанавливающие документы. Покупатель сможет за свой счет восстановить все необходимые бумаги (например, провести разработку проекта отвода земельного участка, получить заключения о надежности, несущей способности и устойчивости конструкций объекта, пройти государственную регистрацию создания объектов недвижимого имущества и земельных участков, на которых они расположены и др.). А при расчете с продавцом понесенные им затраты будут зачтены в счет оплаты за приобретаемое имущество. Мало того, покупатель даже сможет получить 5-летнюю рассрочку по оплате.

В отношении оплаты за потребляемую электроэнергию для объектов торговли и бытового обслуживания на селе предлагается перевести их из группы потребителей «Прочие потребители» в группу «Производственные нужды сельхозпотребителей». То есть, они получат такую же цену за кВт/час, как и СПК. В МАРТ подсчитали, что экономия при этом составит около 40%. Проект Указа также уточняет нормы в отношении исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, а именно - применение метода распределения налоговых вычетов с целью избегания злоупотреблений в данной сфере.

По данным МАРТ, за 2018-й - январь-март 2022 года в рамках действия Указа №345 в стране был открыт 761 торговый объект, 151 объект общественного питания и 349 объектов бытового обслуживания.

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