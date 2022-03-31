Аренда и приобретение недвижимости из госфонда станут дешевле

Размер базовой арендной величины решено не повышать, а дома в сельской местности будут продаваться по упрощенной процедуре.

Как сообщили в Государственном комитете по имуществу, размер базовой арендной величины, которая ежегодно корректируется 1 апреля, в этом году останется без изменений и составит 16,9 руб. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 марта 2022 г. №180, принятым в соответствии с Указом №93 от 14 марта 2022 г. «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Как говорится в сообщении ГКИ, это решение принято «в целях создания условий для повышения внутренней устойчивости экономики и недопущения одномоментного значительного увеличения нагрузки на субъектов хозяйствования».

На практике это означает, что предприятия, которые арендуют имущество, находящееся в государственной собственности, или в собственности хозяйственных обществ, в уставных фондах которых более 50% акций находится в собственности Республики Беларусь или ее административно-территориальных единиц, будут платить арендную плату в прежнем размере. Так как она рассчитывается и взымается в белорусских рублях, без учета колебаний курса.

Ранее, 24 марта 2022 г. в Беларуси был подписан Указ №118, который упростил порядок продажи жилых помещений из государственного жилищного фонда, расположенных в сельской местности. В частности, документом исключается необходимость определения рыночной стоимости таких жилых помещений при их продаже. Начальная цена подлежащего продаже жилья будет определяться только по его оценочной стоимости. При этом предусматривается возможность поэтапного понижения стоимости отчуждаемых жилых помещений вплоть до одной базовой величины.

Согласно Указу, при продаже одноквартирного или блокированного жилого дома на аукционе с начальной ценой, равной одной базовой величине, земельный участок, необходимый для обслуживания дома, предоставляется покупателю в аренду без проведения аукциона и взимания платы за право заключения договора аренды земельного участка.

Это решение удешевит балансодержателям таких жилых помещений их подготовку к продаже, поскольку проведение независимой оценки для определения рыночной стоимости требовало ранее дополнительных затрат. Соответственно, это упростит процедуру и ускорит процесс отчуждения таких помещений, а также снизит цену для покупателей.

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