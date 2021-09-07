Рынок жилья дал повод для оптимизма

Спрос на «вторичку» в столице постепенно догоняет предложение, а сам рынок приближается к равновесному стоянию.

По данным Группы компаний «Твоя столица», за июль в Минске было заключено 1085 сделок покупки-продажи жилья, и только около сотни из них – квартиры в свежих новостройках. Как отмечают специалисты, это средний уровень активности вторичного рынка, который, в сложившейся ситуации, можно назвать даже оптимистичным.

«На фоне хорошего спроса, остается достаточно стабильным объем выставленных на продажу квартир. Если не учитывать непрерывно пополняющие базу квартиры в новостройках, объем предложения на вторичном рынке составляет порядка 7500 объектов. Оптимальным уровнем предложения для равновесного состояния рынка в Минске можно считать 6800-7000 квартир. При существующем спросе объем предложения медленно приближается к такому состоянию», - отмечают в ГК «Твоя столица».

По статистике, чаще всего покупатели сейчас приобретают квартиры в домах, построенных с 1971 по 1999 гг. В июле таких сделок было 36%. Это средний ценовой сегмент, доступный большинству покупателей.

Вторые по популярности - квартиры в современных каркасно-блочных домах (30%). Как правило, часть таких квартир - новостройки без отделки, часть - продается с готовым ремонтом и интересует тех, кто не готов вкладывать в это силы и деньги».

Средний уровень цен на квартиры на вторичном рынке по итогам I полугодия 2021 г.

Источник: Группа компаний «Твоя столица»

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