Решение «приведет к потерям местных бюджетов…»

Правительство снова отказалось перейти на однократное взимание платы за право заключения договоров аренды земельных участков.

Такое предложение направил в Совмин Республиканский союз промышленников и предпринимателей. В письме, в частности, отмечалось, что «уплачиваемая на аукционе плата за право аренды, по сути своей аукционная плата, призвана определить среди претендентов на земельный участок одного победителя и снизить коррупционные риски, но не должна быть постоянным «довеском» к арендной плате».

Представители бизнеса предложили осуществлять выделение земельных участков на аукционной основе с однократной уплатой за право заключения договора аренды. При этом арендодатель - государство в лице уполномоченных органов - имел бы законодательную возможность устанавливать любой срок первоначальной аренды, но чтобы по истечении этого срока плата за право перезаключения договора аренды на новый срок не взималась.

В письме также отмечалось, что бизнес понимает проблемы местных бюджетов, куда направляются такие платежи. Поэтому, если органы государственной власти пока не готовы перейти на однократность их взимания, то можно было бы, по крайней мере, усилить роль платы за право заключения договора аренды земельного участка как авансового платежа при совершении в будущем землепользователем сделки по выкупу земельного участка в собственность.

Зачет этих платежей в счет выкупной стоимости предусмотрен частью 6 ст. 31 Кодекса о земле. Правда есть одно «но»: законодательство не содержит норму об индексации ранее уплаченных сумм! С учетом значительной инфляции, накопленной в экономике, денежные средства, перечисленные в счет этого платежа в предыдущие годы, обесцениваются. При этом индексация различных составляющих земельных платежей в пользу государства Кодексом о земле предусмотрена. Поэтому бизнес-союз предложил внести в Кодекс изменения, предполагающие индексацию платы за право заключения договора аренды при ее зачете в счет выкупной цены земельного участка.

Но ни первое, ни второе предложение не нашло понимания у чиновников. В ответе Госкомимущества, подготовленном по поручению Совета Министров, говорится, что плата за право аренды земли - не просто аукционный платеж, так как «является аналогом платы за предоставление земельных участков в частную собственность. Их отличие заключается только в том, что плата за право аренды вносится за уступку государством арендатору на определенный срок прав на использование земельного участка и участие его в гражданском обороте».

В ГКИ считают, что внесение платы за право заключения договора аренды земельного участка «позволяет ввести такие участки в гражданский оборот - передавать права и обязанности по договору аренды земельного участка другому лицу, внести его в качестве вклада в уставный фонд негосударственного юридического лица, передать в залог».

Но, вероятно, главная причина очередного отказа в решении этого вопроса более прозаична, и об этом также говорится в ответе, полученном РСПП. Плата за право аренды является одним из доходных источников местных бюджетов, и ее отмена приведет к существенным потерям для них. Аналогично и на индексацию ранее внесенных платежей ни в местных, ни в республиканском бюджете денег сейчас, вероятно, также нет.

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