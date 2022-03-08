Спрос на квартиры в Беларуси с начала конфликта в Украине упал на 30%

Это сообщил заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики ГК «Твоя столица» Андрей Чернышев. На внешние шоки накладывается еще и рост курса доллара.

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- В день, когда появились официальные новости о военном конфликте, количество заявок на приобретение квартир снизилось на треть. Сразу же. И эта тенденция держится до сих пор, - рассказал специалист. - Уточню, что я называю данные по нашему агентству, но который год они совпадают с ситуацией во всей отрасли.

При этом заявки на продажу остались на прежнем уровне. Продавцы пока не спешат уходить с рынка и пока не видят причин снижать цены. Во многом потому, что еще совсем недавно рынок чувствовал себя вполне неплохо. Количество сделок начало расти еще в прошлом году, а январь и вообще показал отличные результаты - по данным ГК «Твоя столица», только в Минске за месяц было совершенно 960 сделок. Для сравнения: за аналогичный период 2017 и 2019 годов было совершенно всего лишь порядка 700 сделок, а в 2018-м - только на 30 сделок больше. По данным Национального кадастрового агентства, в Минске за 2021 год было совершено 14 389 сделок с квартирами (плюс 25% к уровню 2020-го).

Тем не менее, рынку жилой недвижимости придется опять пережить нелегкие времена. Особенно это касается новостроек.

- Если в 2021 году рынок новостроек активно перетягивал на себя покупателей, то сейчас наоборот - вторичка будет рассматриваться как менее рискованная альтернатива новостройкам, потому что эти квартиры уже есть «здесь и сейчас», - считает эксперт. - В прессе уже появляются осторожные заявления застройщиков о том, что строить-то они могут (цемент, бетон, песок и все остальное можно найти внутри страны), но кто будет это покупать? Если дома высокой степени готовности и реализации продадутся, то как выводить на рынок новые объекты? На мой взгляд, по предыдущим ценам - точно нет. Во-первых, из-за курса доллара, а во-вторых, из-за рисков строительства.

В первую очередь специалисты пророчат проблемы сегменту, так называемого, «элитного» жилья. Потому что, скорее всего, в этой ситуации сработает стандартная схема: все категории покупателей отступят на шаг назад, выбрав более бюджетный вариант. И хуже всего придется дорогим проектам. Таким, например, как столичный квартал «Депо».

- Это, безусловно, интересный, качественный и прогрессивный проект, но я ни в коем случае не могу назвать его массовым. Для него нужен особый покупатель, что уже заложено в цене - гораздо выше среднерыночной, - считает Андрей Чернышев. - На подобный штучный товар спрос и так ограниченный, а сейчас и того меньше. Тем более по ценам, которые заявляет застройщик. На мой взгляд, золотое время этого проекта случилось бы в 2017-2018 годах. Жаль, что не успели. Это проект, который вышел на рынок не в то время.

А вот на дешевые квартиры спрос может даже вырасти. При этом застройщики, скорее всего, будут активно достраивать уже начатые проекты, а новые (тем более, такие масштабные, как «Северный берег» и др.) могут быть на 1-2 года заморожены. Ситуация наверняка усугубится в связи с очередной «заморозкой» и удорожанием кредитов в связи с неопределенной ситуацией на валютном рынке.

- В 2019 году, когда кредитная ставка пошла вверх, объем покупателей с кредитами снизился наполовину: с 60+ до 30% на первичке и с 32 до 18% на вторичке. Сейчас нас ждет повторение этой истории, - говорит эксперт. - Кредиты могут не только подорожать, но вместе с тем ужесточатся и условия их приобретения. Теоретически есть риск, что мы вернемся к 35-40% годовых, которые были в 2014-2015 годах, либо вовсе потеряем этот финансовый инструмент. А первые примеры приостановления кредитования уже есть.

Можно добавить, что, скорее всего, в этом году снова сильно «просядет» рынок аренды квартир, особенно краткосрочной. В условиях политической напряженности в регионе количество иностранных туристов, включая российских, наверняка сократится. 4 марта генеральный директор американской компании Airbnb, оператора одноименного онлайн-сервиса по аренде жилья, Брайан Чески заявил, что компания временно приостанавливает работу в России и Беларуси. Такое же решение принял и другой крупный сервис онлайн-бронирования Booking.com. Уже с вечера 4 марта невозможно было забронировать ни один объект на территории России и Беларуси через Booking. При этом, забронировать объект в других странах, находясь на территории РБ все еще возможно. Таким образом, можно ожидать, что «суточные» квартиры либо будут переориентированы их владельцами под долгосрочную аренду, либо выброшены на рынок для продажи, что будет сбивать цены.

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