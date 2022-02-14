Правительство озвучило объемы строительства жилья в 2022 году

Они примерно на 4% меньше, чем в 2021-м. Доля «квадратов» для нуждающихся составит около 33% от общего объема строительства.

Опубликовано Постановление Совета Министров №69 от 4 февраля 2022 г. «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним на 2022 год». В соответствии с этим документом, в стране должно быть введено в эксплуатацию 4,2 млн кв.м жилья. В том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, будет построено 1,37 млн кв.м (1,2 млн кв.м - с господдержкой).

В прошлом году, по данным Белстата, объем жилищного строительства в Беларуси составил 4 387,3 тыс. кв.м, а для нуждающихся - 1 778,6 тыс. кв.м. То есть, в 2022 г. планируется возвести примерно 96% жилья от объемов прошлого года. А доля «квадратов» для нуждающихся в улучшении жилищных условий составит около 33% (в 2021-м - 40,5%).

В постановлении указано, что в Брестской области должно быть построено 640 тыс. кв.м жилых помещений, в Витебской - 355 тыс. кв.м, Гомельской - 520 тыс. кв.м, Гродненской - 475 тыс. кв.м, Могилевской - 330 тыс. кв.м. Самые значительные объемы жилищного строительства запланированы в Минской области - 1 млн кв.м, из которых 24,4 тыс. «квадратов» должен ввести в эксплуатацию Мингорисполком в городах-спутниках для жителей столицы, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. В самом Минске будет построено 880 тыс. кв.м жилья.

Любопытно, что с учетом новой политики по расширению использования электричества в жилом фонде, 215 тысяч кв.м будет введено с отоплением и подогревом воды посредством электроэнергии. По крайней мере, такая цифра заявлена. А достаточно популярного арендного жилья в общем объеме по-прежнему строится немного - 86,9 тыс. «квадратов». Как сообщается, финансирование жилищного строительства на 2022 год оценивается в 5,566 млрд рублей. Причем, большую часть этой суммы должно будет внести население - 3,728 млрд руб., 140,28 млн составят льготные кредиты и лишь 143 млн - бюджетные расходы.

Очевидно, что у государства уже нет таких средств, чтобы наращивать объемы жилищного строительства с использованием бюджетных ресурсов. Вероятно поэтому правительство предлагает местным органам власти и Минстройархитектуры оказывать максимальное содействие гражданам в строительстве индивидуальных жилых домов. Согласно постановлению, объем строительства индивидуального жилья в стране должен составлять не менее 40% от ввода в эксплуатацию общей площади жилья.

Документом также установлен предельный норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилого помещения при строительстве с господдержкой - в размере 898 руб., а при льготном кредитовании - в размере 1033 руб.

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