Инвесторам разрешили строить инфраструктурные объекты

Почему это хорошо? Теперь они могут выбрать: ждать, пока государственные организации получат деньги из бюджета и выполнят эти работы, или строить все самостоятельно, чтобы сэкономить время.

На Указ №325 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь», подписанный 30 августа, СМИ сразу даже не обратили особого внимания. Между тем, он вносит несколько важных для застройщиков и инвесторов изменений в процесс строительства.

Что говорится в Указе? Он предусматривает корректировку Указа от 7 февраля 2006 года №72 «О мерах по государственному регулированию отношений при размещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры» и предоставляет ряд полномочий заказчикам, застройщикам и инвесторам:

- на финансирование строительства объектов инженерной и транспортной инфраструктуры за счет собственных средств (в том числе в случаях, когда это не предусмотрено условиями аукциона либо инвестиционного договора);

- на строительство объектов инфраструктуры на основе архитектурно-планировочной концепции, разрабатываемой в составе предпроектной документации (в населенных пунктах, где отсутствует утвержденная градостроительная документация);

- на передачу построенных объектов инфраструктуры в государственную собственность либо регистрацию права собственности на эти объекты и их последующую самостоятельную эксплуатацию.

Что это значит? Как отмечают специалисты, работающие на строительном рынке, до сих пор строительство инженерной и транспортной инфраструктуры было функцией государства. Но в последние годы средств на это в бюджете не хватает, особенно если проект большой, где много объектов и значительная территория. То есть, инвестору приходилось или ждать - пока соответствующие государственные организации получат деньги и выполнят эти работы, или на основании отдельного Указа (решения исполкома и т.д.) строить все самостоятельно. Говорят, в последнее время эта практика стала широко распространенной.

В этом смысле Указ, по сути, приводит де-юре то, что уже существовало де-факто. И застройщик, действительно, может выбрать: ждать ли ему участия государства в проекте, или заняться инфраструктурой самому, чтобы сэкономить время, что в строительстве часто важнее денег. Сейчас доля участия бюджета в разных проектах отличается. Вероятно, так будет и дальше. Возможно, бюджет далее вообще будет финансировать такие затраты в какой-то части, а остальное переложит на инвесторов.

Кроме того, принятый документ вносит еще одно важное изменение, касающееся строительства жилья. Он меняет сроки компенсации за присоединение к сетям водоснабжения (водоотведения), построенным эксплуатирующими организациями. В Указе №488 от 22 декабря 2018 г. «О строительстве сетей водоснабжения, водоотведения (канализации)» этот срок был установлен в течение 1 года. Средства должны были перечисляться либо одним платежом, либо поэтапно. Теперь это можно делать в течение 3-х лет. Понятно, что для собственников, на которых застройщик перекладывает эти затраты, это более подъемный вариант.

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