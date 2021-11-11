Правительство придумало, как бороться с долгостроями

Для этого предлагается вернуться к практике повышенных ставок налога на земельные участки, где расположены объекты сверхнормативного незавершенного строительства.

В проект нового Налогового кодекса внесена норма, позволяющая установить 3-кратный повышающий коэффициент к ставке земельного налога за участки, выделенные под застройку. Его планируется применять после истечения трех лет с момента выделения участка и вплоть до государственной регистрации построенных сооружений. То есть, если строительство затянется на срок больший, чем три года, застройщик будет вынужден оплачивать земельный налог в 3-кратном размере.

Эту идею предложила межведомственная рабочая группа, которая занимается вопросами сокращения сроков строительства. По некоторым данным, повышающий коэффициент предлагается ввести с 1 января 2023 года. Ожидается, что это позволит сократить количество долгостроев, количество которых КГК в начале года оценивал в 4465 объектов. По данным ведомства, по итогам 1-го полугодия количество объектов сверхнормативного строительства в стране сократилось на 9,9% до 4023, но это все равно очень много. Как отмечали в Комитете госконтроля, наибольшее число долгостроев находится в Минской (1124) и Витебской (725) областях. На эти регионы приходится около 50% всех сверхнормативных объектов в стране.

Идея повышающего коэффициента к земельному налогу для долгостроев не нова. В Беларуси одно время ее активно использовали, причем, размер коэффициента достигал 10-ти. Отменена эта норма была с 1 января 2019-го из тех соображений, что повышение платежей за землю вымывает оборотные средства строительных организаций, еще больше затягивая завершение сроков строительства. Сейчас, судя по всему, в правительстве решили вернуться к старому проверенному варианту.

Важный момент: если это нововведение все-таки введут, то оно на этот раз затронет всех застройщиков - и юрлиц, и физлиц. Некоторые эксперты считают, что повышающие коэффициенты в итоге приведут к удорожанию строительства и росту цен на рынке недвижимости.

Ссылки по теме:

Решение «приведет к потерям местных бюджетов…»

Льготы по аренде. Ни шагу назад?