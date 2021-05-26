Малый и средний бизнес обеспечивает более 26% ВВП Беларуси

Белстат опубликовал итоги деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году

Из этой информации следует, что вклад МСБ в ВВП страны за 2020 год составил 26,4%. При этом на организации малого бизнеса приходится 16%, организации среднего бизнеса - 7,3%, индивидуальных предпринимателей - 3,1%. Впрочем, говорить о бурном росте МСБ в стране пока не приходится. В 2015 г. его доля в ВВП составляла 28%, и по расчетам Минэкономики к 2020-му должна была достигнуть 40% (позже озвучивались планы даже в 50%!), но что-то не сложилось…

По данным ведомства, на 1 января 2021 г. в Республике Беларусь хозяйственную деятельность осуществляли 269,5 тыс. индивидуальных предпринимателей и 111,4 тыс. организаций малого и среднего предпринимательства. В том числе 96,6 тыс. микроорганизаций (87% от общего количества организаций малого и среднего предпринимательства), 12,6 тыс. малых организаций (11%) и 2,2 тыс. средних организаций (2%).

Наиболее популярными в сфере малого и среднего предпринимательства в 2020 году были следующие виды экономической деятельности:

оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов (34% от общего количества организаций и индивидуальных предпринимателей);

транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (12%);

профессиональная, научная и техническая деятельность (10%);

промышленность (8%);

строительство (8%).

Совокупная выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг субъектов МСБ за 2020 год составила 158 млрд рублей, а вклад в республиканский объем выручки - 42,2%.

По упрощенной системе налогообложения работают около 11,5 тыс. организаций и более 30 тыс. ИП. Такими плательщиками за январь-март 2020 года уплачено в бюджет 60,1 млн рублей налогов и платежей, в том числе организациями - 43,8 млн, индивидуальными предпринимателями - 16,3 млн рублей.

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