Строительный сектор в долгах и убытках

Инвестиционное строительство практически остановилось, а квартиры плохо продаются.

Строительный бизнес в 2021 году является одним из явных аутсайдеров. По данным ресурса banki24.by, в I квартале инвестиции в основной капитал в отрасли сократились на 12,1%. Для сравнения: в прошлом году за 3 первых месяца они выросли на 4%.

Объемы строительно-монтажных работ в I квартале просели на 13%, а за март - на 21,4% (в 2020-м эта цифра составила +6,5%). Финансовые показатели стройсектора тоже не впечатляют. За январь-февраль выручка крупнейших компаний отрасли упала на 7,2%. 37% флагманов имеют убытки от реализации, а 31,2% - рентабельность в пределах 0-5%. Суммарные долги строителей на 1 марта достигли 6,374 млрд руб., а «просрочка» по ним - 886 млн руб. В результате стройсектор в начале весны «украл» у национального ВВП целых 1,4 п.п.

Объемы жилищного строительства, которые росли в последние годы, привели к значительному увеличению предложения. Поглотить его в условиях резкого сокращения кредитования и роста процентных ставок рынок не в состоянии. В результате, как отмечают в Группе компаний «Твоя столица», по количеству предлагаемых на продажу квартир в новостройках Минска сейчас наблюдается рекорд, сопоставимый с цифрами 2010 года.

Цены на новые квартиры значительно упали. Так, если в начале марта 2020-го в самом распространенном формате «Стандарт» они в среднем составляли 1541 доллар за «квадрат», то сейчас - 1266. Потому что при выборе квартиры на первом месте у покупателей находится не класс качества, а цена. И хотя ряд аналитиков отмечает, что в марте наблюдается определенное оживление и рост числа сделок, вряд ли сейчас кто-то рискнет утверждать, что это не сезонный тренд, а начало восстановления рынка.

Средневзвешенная цена жилья в новостройках столицы в марте 2021 г. в зависимости от класса качества ($ за кв. м)

Престиж 1736

Комфорт 1533

Стандарт 1266

Эконом 1225

Структура предложения в марте 2021 г. (в %)

Престиж 8,45

Комфорт 8,45

Стандарт 81,69

Эконом 1,41

Источник: Твоя столица

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