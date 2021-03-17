Утверждены объемы льготного кредитования на строительство жилья

В Минске в 2021 году Беларусбанком будет выделено на эти цели 16 млн рублей.

Вступило в силу постановление Министерства архитектуры и строительства от 22 февраля 2021 г. №10, в соответствии с которым в столице в текущем году за счет льготных кредитов будет профинансировано строительство 448 квартир общей площадью 29,3 тыс. кв.м, а также 611 кв.м индивидуального жилья.

Объем льготных кредитных ресурсов ОАО «АСБ Беларусбанк» на эти нужды предусмотрен в размере 16,161 млн руб. При этом на строительство многоквартирных жилых домов будет направлено 15,161 млн, а на индивидуальное жилищное строительство - 500 тыс. руб. льготных кредитов. Еще и 500 тыс. руб. выделено на кредитование приобретения жилья.

Дополнительно, на строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к жилым домам в 2021 году планируется направить 150 млн руб. из местных бюджетов и около 22 млн - из республиканского бюджета.

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