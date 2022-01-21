Минстройархитектуры анонсировало «революционные изменения в отрасли»

Речь идет о масштабной корректировке законодательства с целью - упростить жизнь заказчикам, проектировщикам, подрядным организациям и покупателям жилья.

Такое заявление министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович сделал после встречи у А.Лукашенко, где обсуждались предварительные итоги 2021 года в сфере жилищного строительства. «Наша задача - максимально упростить строительство. Над этим мы будем в ближайшее время работать… Это будут не штучные корректировки нормативных актов, а общая, плановая работа над целым пакетом документов. Действительно, это будут революционные изменения, которые касаются упрощения процесса строительства…», - сказал министр.

Согласно данным Белстата, строительная отрасль в 2021 году сработала не очень удачно. Так, за 11 месяцев прошлого года темпы роста строительно-монтажных работ составили менее 90%, экспорта - около 97%, производства стройматериалов - чуть более 100%. Доля в ВВП - порядка 5%. Хотя показатели по жилищному строительству в основном все-таки выполнены. Как отметил руководитель Минстройархитектуры, «ожидается, что общий ввод жилья за прошлый год составит 4,3 млн кв. м при доведенных показателях 4 млн кв. м. Это 108% от доведенного задания и 104% к уровню прошлого года».

По официальной статистике в январе-ноябре 2021 г. организациями всех форм собственности в Беларуси построено 43,7 тыс. новых квартир или 3 757,6 тыс. квадратных метров общей площади жилья. В том числе, для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 1 533 тыс. кв. м общей площади, или 40,8% от общего объема. С использованием господдержки построено 1 139,9 тыс. квадратных метров. В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 1 083,6 тыс. кв. м общей площади жилья, или 28,8% от общего ввода по республике.

Как сообщил Руслан Пархамович, на 2022 год правительство поставило задачу по более активному выходу на зарубежные рынки. В частности, строительному ведомству доведен показатель по экспорту услуг в размере 750 млн долларов (в январе-ноябре 2021 г. он составил около 580 млн долл., а по итогам года планируется в размере 610-615 млн).

Что касается внутреннего рынка, то по словам министра, в ближайшие годы планируется значительно увеличить объемы строительства арендного жилья. Причем, для повышения спроса на такую недвижимость, будет скорректировано действующее законодательство с целью создания механизма ее выкупа. В этом году в стране возведено только 120 тыс. кв. м арендного жилья. В планах Минстройархитектуры - по итогу пятилетки выйти, как минимум, на 600 тыс. кв. м в год. Руководитель министерства также отметил, что основной причиной невыполнения некоторых показателей по строительному комплексу в прошлом году стало снижение инвестиционной активности в стране.

Еще одна задача, которую правительство поставило перед строительным ведомством, - соотношение стоимости одного квадратного метра жилья с господдержкой не должно превышать среднемесячную заработную плату по стране. В прошлом году это соотношение хотя и немного выросло, но составило около 0,9. «Сегодня цена для нуждающихся реальная, не завышенная. А что касается коммерческого жилья - это не от нас зависит, а от того, насколько сегодня сформирована покупательская способность, насколько большой объем предложений на рынке», - пояснил Руслан Пархамович.

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