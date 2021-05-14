В строительство на севере Минска будет вложено 10 млрд рублей

Застройщик самого высокого здания в мире намерен возвести в Беларуси более 6 млн кв. м. новой недвижимости.

Как сообщает пресс-служба президента Беларуси, 13 мая Александр Лукашенко подписал Указ №186 «О реализации инвестиционного проекта в г. Минске». Этим документом установлены условия строительства в северной части столицы в границах МКАД - пр. Победителей - ул. Орловской - Цнянского водохранилища частной компанией «Риверсайд Девелопмент Холдингз Лимитед» (Объединенные Арабские Эмираты) экспериментального многофункционального комплекса «Северный Берег».

В составе комплекса должны быть построены жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты, а также объекты общественного назначения - общей площадью более 6 млн кв. м. Интересно, что в состав комплекса должно войти несколько знаковых объектов: Международный выставочный центр, Институт искусственного интеллекта и Центр международной торговли.

Инвестиционный проект планируется реализовать в 2021-2040 годах. Инвестор должен направить на эти цели более 10 млрд белорусских рублей.

Между тем, по данным Onliner, инвестор - это реально крупная компания, которая, в частности, занималась строительством самого высокого в мире здания Бурдж-Халифа в Дубае и экономического города короля Абдаллы в Саудовской Аравии. Председатель совета директоров компании Мухаммед Али аль-Аббар в эфире СТВ заявил, что на этом объекте будет самая современная инфраструктура в мире. Предполагается, что в комплексе будут работать 70 тысяч человек, а строить его будут белорусские специалисты из местных стройматериалов.

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