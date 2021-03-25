Мировой фондовый рынок «перегрет». Что делать инвестору?

Спросили у опытных консультантов - какая стратегия на этом рынке сейчас более безопасна, и чьи акции можно покупать.

Как считают специалисты в области инвестиций, очень многое говорит о том, что фондовый рынок «перегрет» и становится очень рисковым. Ведущие западные экономики продолжают «накачиваться» деньгами, которые, в отличие от Беларуси, не перетекают в валюту, а направляются на покупку ценных бумаг. Особенно это коснулось ИТ-компаний, чьи акции уже сейчас выглядят переоцененными.

Владимир САВЕНОК, финансовый консультант, генеральный директор компании «Личный капитал»:

- На мой взгляд, при возможной перспективе роста на 10-15% у фондового рынка (я говорю сейчас об основном рынке - американском) есть реальный шанс провалиться на 50%. Почему рынок рисковый? Основной коэффициент, подтверждающий дисбаланс между рынком и экономикой - Р/Е. При среднем значении 16 он сейчас вырос до 45. Это - явный показатель перегретости. Об этом же говорят и другие индикаторы - индикатор Баффета, бурный приток новых инвесторов на рынок (все хотят купить акции!), количество новых IPO и т.д.

При этом экономика (в первую очередь экономика США) показывает хороший рост. Это и немудрено - американское правительство бросает в систему триллионы долларов! Но любое действие имеет последствия. И в январе-марте мы уже видим значительный рост инфляции. Сейчас она на нормальном уровне - 1,7%. Но рост до 3% и выше будет тревожным сигналом. Если это произойдет, далее последуют рост ставки и падение фондовых рынков. Такой сценарий видится вполне реалистичным. Эти риски и полная неопределенность на рынке и в экономике сделали рынок очень волатильным – за одну торговую сессию индексы успевают уйти в «зеленую» зону, затем упасть в «красную» и снова вернуться в «зеленую».

Виталий ЕРМАКОВ, инвестиционный аналитик, биржевой блогер, редактор страницы о бирже «Рассылка ЕС» в ФБ:

- Высокая волатильность на фондовых рынках определяется, на мой взгляд, тремя основными факторами:

Во-первых, весь мир сейчас ожидает новый объемный пакет финансовой помощи, равный почти 2 триллионам долларов, большая часть которого видимо «обрушится» на фондовые рынки.

Во-вторых, последние пару месяцев мы наблюдаем достаточно явную смену тренда в инвестировании. В 2020 году в силу пандемии и «удаленки» во всем мире наблюдалось резкое доминирование высокотехнологичных и «облачных» компаний, что привело к слишком быстрому росту и переоценке многих компаний. Коррекция последнего месяца в этом секторе это подтверждает. И теперь в лидеры выходят более «спокойные» энергетика, химия, автомобиле- и машиностроение.

В-третьих, на фондовые рынки оказали заметное влияние бурное развитие социальных сетей и увеличение числа частных инвесторов. Например, в Германии их количество увеличилось на 70%, в России - вдвое, до 8 млн, и даже в США с их 13,5 млн человек отмечен дальнейший прирост.

Как считают специалисты, поскольку рынок сейчас очень волатильный, он не для тех, кто не может долго видеть знак «минус». Потому что коррекции на нем в обе стороны - явление нормальное. По-хорошему, в такой обстановке лучше всего сидеть тихо и наблюдать. Но для тех, кто готов вложиться в акции всерьез и надолго, мы попросили экспертов выбрать активы с относительно небольшим риском, которые могут быть интересны с прицелом на перспективу.

ТОП-5 компаний от Владимира Савенка:

Invesco S&P 500 Pure Value ETF (RPV) - это фонд недооцененных акций. Этот сегмент рынка сейчас выглядит лучше, чем дорогие растущие акции ИТ-компаний. И вообще, на мой взгляд, сейчас лучше покупать ЕТФы, а не отдельные акции. Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) - отраслевой фонд энергетического сектора, и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) - фонд финансового сектора. British American Tobacco p.l.c. (BTI) - здесь, кстати, и дивиденды неплохие (более 7%). Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX). General Motors Company (GM).

Конечно, очень интересны ИТ-компании, но они сейчас очень дорогие. Лучше подождать коррекции на рынке.

ТОП-5 Виталия Ермакова:

Microsoft - эта компания есть везде, где есть компьютеры, там работает один из лучших СЕО в мире - Сатья Наделла, имеет стабильный рост и потенциал. Volkswagen. Здесь весомы два фактора: устаревшие автопарки в Европе и Америке и бурные инвестиции в электромобили. VW уже догоняет Tesla по числу выпущенных электрокаров 422К и 500К. Недаром даже Илон Маск приезжал взглянуть на новые модели компании и даже сделать тест-драйв прямо на летном поле. Pfizer - рост объемов производства вакцины против COVID-19 гарантировано вернет компанию на «тропу стабильного роста». А большой портфель известных медицинских и безрецептурных препаратов гарантирует выплату хороших дивидендов. Corning - малоизвестная, но крайне важная компания по производству стекловолоконных кабелей, которую ждет неплохое будущее с учетом внедрения во всем мире стандарта 5G. А 165 лет истории бренда - гарантия качества. FedEx или Deutsche Post/DHL - постоянный рост логистики неизбежен даже в условиях пандемии и развития электронной торговли. Хотя бы для доставки вакцин по всему миру.

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