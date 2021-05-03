Депутаты снова озаботились инвестклиматом

Палата представителей приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Закон «Об инвестициях».

Законопроект представляет собой новую попытку либерализации инвестклимата, в первую очередь, путем большей защиты прав инвесторов. В частности, устанавливаются требования, предъявляемые к компенсации (в случаях национализации или реквизиции имущества), которая, как декларируется, должна быть своевременной и полной. Уточняются положения, регламентирующие разрешение споров между инвестором и государством.

Авторы документа предлагают ввести ограничения на предъявление к инвестору требований, которые возникают при осуществлении инвестиций и влекут нарушение его прав и законных интересов. Например, на возмещение предоставленных ему льгот и преференций в случае наличия объективных оснований для невыполнения договора. А также предусмотреть возможность расторжения договора инвестором в одностороннем порядке. Вводится «стабилизационная оговорка», закрепляющая гарантию от неблагоприятного изменения законодательства в сфере налогообложения.

Планируется также дополнить перечень способов осуществления инвестиций через реализацию проектов государственно-частного партнерства. Для этого госпредприятиям предлагается предоставить право самостоятельно принимать решения в случае привлечения инвестора путем дополнительной эмиссии акций, если ее объем не превышает определенного процента (в первом варианте документа было 25%). Есть положения, облегчающие иностранным инвесторам работу в СЭЗ, на бирже и т.д.

Что реально из этих мер пройдет второе чтение - непонятно. Как известно, многие из них уже предлагались в аналогичном законопроекте, который в 2018 году был принят обеими палатами парламента, но так и не был подписан Президентом. В любом случае, все эти меры являются явно запоздалыми и, как считают многие эксперты, мало актуальными в нынешних белорусских реалиях.

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