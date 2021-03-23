У ПВТ в 2020 году оказался рекордный экспорт

Как считают, в Администрации Парка, прошлый год стал самым успешным с момента его основания.

Директор Администрации ПВТ Всеволод Янчевский озвучил такие цифры: «У нас рекордный экспорт - 2,7 млрд долларов. В 2020 году, по сравнению с 2019-м, у нас 25% прироста экспорта, 43% - прирост общего объема производства».

По данным Администрации Парка, его доля в ВВП Беларуси по итогам года превысила 4%, притом, что здесь работает около 1,5% от всех занятых в экономике страны. За прошлый год здесь было создано более 10 тыс. новых рабочих мест. По итогам 2020 года в Парке числилось почти 70 тыс. специалистов. Как отмечается, компании-резиденты более чем на треть нарастили налоговые отчисления в бюджет, которые в целом в 2020 году составили 418 млн рублей. Исходя из данных МНС, за прошлый год один резидент ПВТ принес в бюджет в среднем 434,5 тыс. рублей.

По информации на сайте ПВТ, в 2020 году в Парк вступили 236 новых резидентов, в марте 2021-го - еще 65. Сегодня в ПВТ входит 1021 компания. За прошлый год приток прямых иностранных инвестиций здесь вырос на 26% и составил 331,7 млн долларов. В частности, появилось 23 новых центра разработки зарубежных корпораций. Основные потребители ИТ-продуктов и услуг резидентов ПВТ - США и страны ЕС. На их долю приходится около 90% всего экспорта. В первую пятерку стран-партнеров Парка входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия.

Между тем, за 2020 год Белстат сообщил о 23 убыточных компаниях в секторе «информация и связь». Их общие потери превысили 50 млн руб., что в 4 раза больше, чем в 2019 г. Тогда убыточными были 11 компаний. Кроме того, руководство ПВТ не упоминает о довольно масштабном процессе релокации ИТ-компаний из Беларуси. В ходе опроса, проведенного ресурсом dev.by, более 40% ИT-специалистов сообщили, что их компании готовят полный или частичный релокейт. Более 10 компаний открыли офисы за рубежом, 15% опрошенных айтишников сообщили, что уже находятся за пределами Беларуси.

Источник: dev.by

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