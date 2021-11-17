Правительство хочет привлечь инвесторов из стран Ближнего Востока

С этой целью 22 ноября в Дубае Национальное агентство инвестиций и приватизации проведет Белорусский инвестиционный форум.

Как сообщает НАИП, Belarus Investment Forum (BIF) состоится в рамках Национального дня Республики Беларусь на глобальной выставке «ЭКСПО-2020». Ожидается, что в нем примут участие 100-150 человек - владельцы и топ-менеджеры компаний из ОАЭ, Турции, Пакистана, а также представители инвестиционных фондов ОАЭ, Катара, Омана и других стран.

Правда необходимо отметить, что форум готовился еще до начала миграционного кризиса и связанного с этим обострения внешнеполитической ситуации для Беларуси. Как это скажется на представительности мероприятия - пока сказать сложно, потому что на официальном сайте многие зарубежные спикеры упомянуты с пометкой «ожидается подтверждение».

Ключевым выступлением в рамках BIF ожидается презентация проекта многофункционального комплекса «Северный Берег» в Минске, с которой предположительно выступит основатель компании EMAAR Properties Мохамед Али Рашед Алаббар. С белорусской стороны в форуме примут участие представители администраций индустриального парка «Великий камень», ОЭЗ «Бремино-Орша», Парка высоких технологий, инвестиционные консультанты, руководство БелТПП (Палата планирует провести контактно-кооперационную биржу) и др.

НАИП также запланировала встречу с представителями арабских инвестиционных фондов, где собирается представить перспективы развития инфраструктуры ПИФов в Беларуси. Готовится и Круглый стол по торговому сотрудничеству Беларуси и ОАЭ. Все мероприятия пройдут 22 ноября 2021 г. с 12.30 до 18.00 в конференц-зале Business Connect Center (Дубай, ОАЭ).

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