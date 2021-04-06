Белорусский рынок Forex наторговал на 139,2 млрд долларов

За 2020 год число клиентов и количество операций – удвоились.

Эти цифры озвучил в ходе онлайн-конференции, посвященной подведению итогов на рынке Форекс, начальник Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Нацбанка Дмитрий Набздоров.

По данным регулятора, количество субъектов рынка за год увеличилось с 16 до 20, среди них - 2 банка. При этом в уставных фондах белорусских форекс-компаний доля нерезидентов составляет 99,9%. Число клиентов на рынке за 2020 год удвоилось - с почти 27 тысяч в 2019 г. до 54 тысяч в 2020-м. Что интересно: на фоне пандемии структура клиентской базы изменилась в пользу нерезидентов, доля которых в 2020 году на белорусском рынке Форекс выросла до 82% по сравнению с 51% в 2018 году и 71% в 2019-м.

- Мы этой тенденции рады. При написании Указа еще в 2014-15 гг., документ готовился, в том числе, для того чтобы оставить клиентов в Беларуси, привести их из офшорных юрисдикций, и привлечь, если возможно, через рыночные условия клиентов-нерезидентов в белорусские компании - это экспорт-ресурс и налоги в наш бюджет. И у нас получилось, - прокомментировал Дмитрий Набздоров.

За 2020 год на рынке было совершено около 8 миллионов операций, по сравнению с менее чем 4 млн в 2019 году. По объему операций годовой торговый оборот составил 139,2 млрд долларов, по сравнению с 46,2 млрд долл. в 2019-м. Для сравнения, в 2016 году, когда вышел Указ №231 «Об осуществлении деятельности на внебиржевом рынке Форекс», объем сделок составлял всего 3,9 млрд долл.

- Ситуация в Беларуси полностью соответствует международным трендам: классические валютные пары отходят, и фокус внимания розничных инвесторов склоняется к другим базовым активам, - отметил представитель регулятора. - Поэтому, предложение Нацбанка в 2021 году - расширить перечень базовых активов, чтобы клиент-физлицо, в частности нерезидент, из любой юрисдикции (включая США, Канаду, Великобританию), придя на белорусский рынок, мог увидеть знакомый для себя перечень базовых активов. Как мы планируем это сделать? В разрезе Указа Президента есть постановления о перечне базовых активов. И нам хотелось бы, чтобы государственные органы нас поддержали, чтобы расширить этот перечень до лучших международных практик. Те страны, которые я назвал, плюс Япония, Австралия и ЕС - это те страны, на которые мы будем ровняться. Если эта инициатива будет одобрена, то рынок за год удвоит показатели количества клиентов и совершаемых операций.

Д. Набздоров добавил, что с учетом совершаемых на рынке операций пришло время назвать белорусские форекс-компании, как это принято в Европе, инвестиционными компаниями. Это будет понятнее для иностранных инвесторов и клиентов. Нацбанк планирует уже к лету завершить все необходимые процедуры и разработать проект соответствующего документа.

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