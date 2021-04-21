Можно ли заработать на акциях белорусских компаний?

Интересный опыт частного инвестора: доходность в валюте - порой больше 20% годовых. Но нужно быть готовым все потерять.

Если судить по гамбургскому счету, то фондового рынка в Беларуси нет. Ценные бумаги у нас - по крайней мере, те, что находятся в свободном обращении - это преимущественно облигации. Если же вы хотите купить акции отечественных предприятий, то придется здорово постараться, так их на открытом рынке в принципе немного. И в основном это бумаги госпредприятий со всеми вытекающими рисками - непрозрачной отчетностью, плохой ликвидностью и слабой защитой прав миноритариев.

Тем не менее, есть примеры, когда вложения в белорусские акции приносили неплохой доход. О своем опыте нам рассказал Дмитрий БУЦКЕВИЧ. Он - не профессиональный инвестор, является специалистом по контекстной рекламе Яндекс Директ и Google Ads. Но имеет интересный опыт в этом вопросе.

- Дмитрий, расскажите, с чего вы начинали и как формировали инвестиционный портфель? Считаете ли вы его сегодня оптимальным?

- Так как опыта инвестирования у меня не было, то начал я с азов - для начала разобрался, что такое акции и облигации и чем они отличаются. Далее - изучил очень ограниченное предложение на белорусском рынке. Поскольку экономического образования у меня нет, то параллельно пришлось учиться читать финансовую отчетность (балансы, отчеты о прибылях и убытках и др.), разбираться - кто такие брокер и депозитарий и как с ними работать (бюрократия, условия, комиссии и т.д.).

Свой портфель я формировал из желаемой доходности в 20% годовых. Было предложение с оценочной будущей доходностью такого размера – покупал, стараясь его по мере возможности хотя бы минимально диверсифицировать. Реально в 2018 и 2019 годах такой доходности мне получить не удалось (16 и 12% соответственно), но все равно эти цифры были выше, чем доходность, например, корпоративных облигаций. За 2020 год моя дивидендная доходность будет более 30%. Точную цифру пока сказать не могу, так как дивиденды еще не выплачены, и курс рубля может измениться. Разумеется, доходность я считаю в долларах.

По-моему, оптимальных портфелей в принципе не существует, к этому можно только стремиться. Проблема в том, что в Беларуси абсолютно неликвидный рынок и очень узкое предложение по эмитентам акций, которые могут быть интересны. И сформировать по-настоящему оптимальный портфель на внутреннем рынке невозможно. Вряд ли можно назвать мой портфель сбалансированным, если 45% его представлено одним эмитентом - это Стройтрест №35.

- Исходя из вашего опыта: на что стоит обращать особое внимание при приобретении белорусских акций? Какова специфика инвестирования в бумаги госкомпаний и предприятий с государственным капиталом? Какие есть точки риска, которые не стоит переступать?

- Я вообще не советую инвестировать в белорусский рынок, если вы не готовы потерять 100% вложенных средств, и у вас нет опыта инвестиций в другие финансовые активы.

Лично я, прежде всего, обращаю внимание на финансовые результаты компании за предыдущие 5-10 лет, на историю ее дивидендных выплат, положение дел в отрасли и на рынках, на которых она работает. Смотрю - в какой валюте формируется ее выручка, оцениваю перспективы показывать стабильные финансовые результаты либо расти в будущем. Конечно, все это проще делать, когда ты уже являешься акционером, посещая годовые собрания.

Также обращаю внимание на неэкономические риски: вероятность допэмиссий в пользу одного акционера (государства), которые приводят к размытию доли всех остальных акционеров. Параллельно с этим может происходить присоединение к акционерному обществу других убыточных предприятий, что ведет к ухудшению его финансовых показателей в будущем. Подобные вещи в Беларуси происходят практически ежегодно.

Самая острая проблема - высокая вероятность допэмиссии и размытия долей миноритарных акционеров

Исходя из этого, главная специфика приобретения акций предприятий с государственным капиталом - высокая вероятность «поймать» дополнительную эмиссию не в свою пользу. Точки риска, которые не стоит переступать, зависят от предрасположенности и опыта конкретного инвестора. Для многих инвесторов, госкомпании уже сами по себе являются точкой риска, которую не стоит переступать.

Что касается стартового капитала, то начинать инвестировать можно и с 500 долл., если получится найти интересный актив. Я приблизительно на такую сумму как раз и купил свои первые акции.

- Были ли у вас провалы и с чем они связаны?

- Особых провалов пока не было, хотя рисков было предостаточно. Например, провал мог быть в начале 2019 года с акциями Стройтреста №35. Мажоритарный акционер – Мингорисполком - внес в уставный фонд предприятия здание по ул. Казинца в Минске. В обмен на это должно было быть выпущено 11 млн новых акций по номинальной стоимости. В результате доля миноритарных акционеров сократилась бы с 23,32 до 1,09%! Однако в результате действий группы активных миноритарных акционеров, в первую очередь инвестора Дмитрия Наривончика, и грамотной работе юристов адвокатского бюро «Вердикт», куда мы обратились, нам удалось отстоять свои права. Мингорисполком принял решение в досудебном порядке отменить свое решение.

Еще один пример: через неделю после приобретения мной акций Волковысского мясокомбината на внеочередном собрании акционеров предприятия было принято решение о присоединении убыточного колхоза с долгами в размере 7 млн руб. и с сопутствующим выпуском акций в пользу Гродненского облисполкома. Доля миноритарных акционеров в результате снизилась незначительно (около 5%). Я был в курсе готовящегося решения и решил все же приобрести акции, поэтому «провалом» это не считаю.

- Что доставляет больше всего проблем при инвестировании в акции в нашей стране?

- Основная проблема - отсутствие ликвидности акций. Она как раз является следствием других проблем. Купить или продать акции мгновенно, как это происходит на зарубежных рынках, у нас невозможно. «Биржевой стакан» (таблица заявок на продажу и покупку акций - ред.) отсутствует как таковой. Большинство акций, которые «висят» на бирже, так и не находят покупателя. Потому что цена часто необъективно завышена и отражает лишь желание продавца получить за них определенную сумму, не являясь следствием какой-либо объективной оценки.

Самая острая проблема - высокая вероятность допэмиссии и размытия долей миноритарных акционеров. На мой взгляд, первое, что должно быть сделано, когда в Беларуси появится политическая воля на развитие рынка акций, это законодательное закрепление возможности всем акционерам (а не только мажоритарию!) участвовать в дополнительном выпуске акций.

Развитие рынка сдерживает так и не завершившийся в нашей стране после перехода на рыночную экономику процесс приватизации государственных компаний. По статистике Белстата, государственный сектор из года в год показывает финансовые результаты - на порядок хуже, чем частный сектор. При этом он получает многомилионную государственную поддержку! В результате из большого количества предприятий государственной формы собственности по-настоящему хорошие финансовые результаты показывают единицы. Редкие госпредприятия не имеют долгов или могут их эффективно обслуживать. Поэтому достаточно сложно найти актив, который позволит в перспективе рассчитывать на хорошие дивиденды.

Из большого количества госпредприятий по-настоящему хорошие финансовые результаты показывают единицы

Создает неудобства и преимущественное право исполкомов на выкуп отдельных акций. В основном это пищевая промышленность. Прежде чем продать такие акции вам нужно обратиться в исполком с предложением выкупить их у вас. Срок ответа - до 3 месяцев, на практике, по моим наблюдениям, отвечают через 1,5-2 месяца. При этом после их отказа выставить эти акции на биржу можно только в том количестве и по той цене, которая была предложена исполкому. Если вы решите поменять цену, вам снова придется сначала предложить их исполкому.

Конечно, есть еще бюрократия при осуществлении сделки. Например, год назад сделку было невозможно провести без письменного договора с брокером. Необходимо было посещать их офис, либо отправлять договор почтой. Возможности сделать это онлайн не было вплоть до появления мобильного приложения Aigenis.

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