Фондовому рынку пропишут льготы и системный подход

Минфин: несмотря на огромное количество акционерных обществ в стране, их ценные бумаги практически не торгуются на открытом рынке.

Выступая 4 ноября на семинаре, посвященном развитию рынка ценных бумаг на площадке Белорусской валютно-фондовой биржи, директор департамента по ценным бумагам Министерства финансов Алексей Красинский сообщил, что в настоящее время в Беларуси 273 эмитента облигаций. При этом общий объем эмиссии этих ценных бумаг превышает 32 млрд руб., а без учета облигаций Нацбанка и Минфина - более 20 млрд руб. Общий объем операций с облигациями - 23 млрд руб.

Для сравнения: общий объем операций с акциями составил лишь 294 млн руб., а реальных сделок купли-продажи почти в 10 раз меньше - 31 млн руб. То есть если на рынке облигаций еще есть какое-то движение, то с акциями предприятий дело обстоит из рук вон плохо. При этом в Беларуси их эмиссию сейчас осуществляют более 4,5 тыс. акционерных обществ, из которых около 2,4 тыс. - открытые! И хотя к обращению на бирже допущены акции всех ОАО, операций с ними практически нет.

Как считают в Минфине, проблема заключается отчасти в том, что порядка 90% всех акций в стране принадлежат одному акционеру - государству. Одним из барьеров на пути развития рынка акций в министерстве также считают сохраняющееся преимущественное право исполкомов на приобретение акций ряда акционерных обществ. Кроме того, финансовое ведомство предлагает создать специальный льготный режим для инвестиционных фондов, создаваемых в соответствии с одноименным законом, который, как известно, вступил в силу в июле 2018 г.

С другой стороны, по мнению многих экспертов, главная проблема вовсе не в этом, а в том, что в Беларуси банально нечем и некому торговать. И, к большому сожалению, пока государство не выведет на биржу акции максимально широкого круга предприятий (пусть даже это будут не контрольные пакеты!), на нем не появятся ни наши инвестфонды, ни зарубежные.

- Фондовый рынок нужно развивать системно , - считает управляющий партнер, член Совета директоров компании «Юнитер» Роман Осипов. - Во-первых, следует создавать благоприятные условия для работы белорусских институциональных инвесторов и привлекать на наш рынок зарубежные инвестиционные фонды. Во-вторых, так как у нас более половины экономики находится в госсобственности, необходимо принять на уровне правительства решение о приватизации и максимально широкой продаже пакетов акций, принадлежащих государству, через биржу.

Так, например, поступили в Румынии при продаже частным инвесторам акций энергетических компаний. При этом контрольные пакеты остались в руках государства. В Польше приватизация энергетического сектора и страховых компаний также осуществлялась через биржу. Интересные для миноритарных инвесторов компании у нас есть. И продав небольшую часть их акций, государство могло бы получить деньги для развития этих предприятий, приобретения новых технологий и повышения их дальнейшей капитализации.

Подробнее о развитии белорусского фондового рынка читайте в статье Н. Загорского «Потенциал есть. А акций нет…» в печатной версии журнала «Директор» №11/2019.

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