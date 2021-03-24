Самоизоляция увеличила объемы интернет-торговли

Платежный сервис bePaid рассказал, что белорусы и иностранцы покупали онлайн в 2020 году у отечественных компаний.

Согласно отчету сервиса, всего за 2020 год через систему bePaid прошло более 12 миллионов успешных транзакций. Оказалось, что кроме белорусов, покупки через интернет в нашей стране совершали резиденты 139 стран. В ТОП-5 стран, из которых в Беларусь шли платежи по банковским картам, вошли: Россия - 38,63%, Великобритания - 9,23%, США - 8,54%, Украина - 5,47% и Израиль - 3,71%.

Одной из самых востребованных покупок у нерезидентов в нашей стране оказались услуги криптотрейдинга. На эту сферу приходится 65,98% транзакций из Великобритании и 45,55% - из Украины. Также популярно у зарубежных граждан онлайн-обучение и получение консалтинговых услуг в разных сферах бизнеса. На такие услуги приходится 24,98% платежей из России, 12,6% - из Великобритании, 36,94% - из США, 35,14% - из Украины и даже 53,67% - из Израиля. Среди популярных платежей в bePaid отмечают также услуги мобильной связи.

Что же касается белорусов, осуществлявших платежи через bePaid, то в ТОП-5 оказались следующие платежи: азартные игры и игра на бирже - 33,07% от общего оборота, доставка еды - 11,55%, приобретение товаров на маркет-плейсах с доставкой на дом - 8,15%, приобретение электроники и бытовой техники в магазинах - 6,74%, оплата услуг мобильной связи - 6,26%.

По картам, которыми граждане РБ осуществляли платежи в системе, лидирующие позиции занимает бренд Mastercard - 53,59% платежей. У Visa вторая строчка - 44,48%. Доля расчетов по БЕЛКАРТ составляет всего 1,93%.

Согласно статистике bePaid, в 2020 году доля карточных платежей составила 79,84%. Через ЕРИП прошло всего 20,16% платежей по картам, выпущенными белорусскими банками. Причем, самым оплачиваемым через ЕРИП является сегмент бизнеса, предоставляющий услуги онлайн-обучения и консалтинга – 40,91%.

Как отмечают в компании, покупки в интернет-магазинах приобретают в Беларуси все большую популярность, прежде всего, из-за самоизоляции общества, которая заметно ускорила цифровизацию общества. Производители и продавцы товаров и услуг, ранее осуществлявшие продажи только оффлайн, в 2020 году либо включились в развитие собственных проектов, либо вступили в партнерство с существующими маркет-плейсами и сервисами доставки.

По оценкам bePaid, основную выгоду от роста онлайн-шоппинга получили игорные ресурсы и форекс-брокеры, производители образовательных услуг/материалов и консалтинга. А также - продавцы электроники и бытовой техники, рестораны и сервисы, осуществляющие доставку продуктов питания, маркет-плейсы с широким ассортиментом товаров.

Источник: bepaid.by

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