В Минске подвели итоги интернет-торговли за I полугодие 2021 г.

Основные факты: количество интернет-магазинов и объемы продаж растут, а в структуре оборота преобладают непродовольственные товары.

Как сообщает агентство «Минск-Новости», количество интернет-покупок и их денежный объем неуклонно растут. По сведениям Торгового реестра Республики Беларусь, в I полугодии 2021 г. число интернет-магазинов, зарегистрированных в столице, увеличилось на 618 и составило 16 429.

В товарной структуре товарооборота таких магазинов по-прежнему преобладают покупки непродовольственных товаров (88,5%), остальной объем приходится на продовольственную группу.

Среди непродовольственных товаров в сетевой торговле лидируют детали и принадлежности для автотранспортных средств (11,2%), электробытовые приборы и инструменты (9,2%), одежда (9,2%), парфюмерно-косметическая продукция (5,7%), обувь (5,2%) и мебель (4,2%).

В продовольственной группе преобладают продажи мяса и мясных продуктов (1,6%), кофе, чая, какао, специй (0,7%); рыбы (0,6%), хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (0,5%).

Ссылки по теме:

Viber подтвердил рост интереса к онлайн-шоппингу в Беларуси

Самоизоляция увеличила объемы интернет-торговли