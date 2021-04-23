Как проверить продавца, покупая товары в интернете

Специалисты платежного сервиса bePaid рассказали, чем отличается мошеннический сайт от обычного интернет-магазина.

У продавцов-мошенников, чаще всего две цели: получить ваши карточных данные, предложив ввести их на фальшивую форму оплаты для последующего незаконного их использования в своих целях. Или - получить деньги за товар или услугу, но не отправлять товар.

Первый тип мошенничества наиболее распространен, т.к. во втором случае нужно подключать сайт к какому-либо платежному сервису, а в Беларуси, например, нет анонимного подключения - это сложно и затратно. Для мошенника важно быстро сделать сайт, наполнить его контентом и попытаться хоть какое-то время, пока хостер не снесет сайт за жалобы, получить как можно больше выгоды.

Вот несколько советов, которые помогут защитить себя при осуществлении сделок в интернете:

1. Изучите бэкграунд сайта. Почитайте отзывы о продавце в интернете. Например, ведите в строку браузера имя сайта + слово «мошенники», «мошенничество», «scam» или «fraud». Если поиск выдаст кучу ссылок на разные ресурсы и форумы, где обсуждают, что этот сайт мошеннический - это уже красный флаг. Можно больше ничего не искать и уходить от продавца. Если поиск не выдал жалобы покупателей - это хорошо, но еще не гарантия надежности. Вполне вероятно, что сайт был зарегистрирован пару месяцев назад, и вы можете стать одной из первых жертв мошенника. Поэтому проверьте дату регистрации домена. Если ему от одного до шести месяцев - это не страшно, но повод быть осторожнее.

2. Изучите контент сайта. Почитайте раздел «О нас»: если там написано, что «мы более 5 лет на рынке такой-то страны», а домен зарегистрирован только что - это должно насторожить. Еще одним признаком мошенника является отсутствие на сайте внятных контактных данных. Как правило, у настоящего продавца на сайте всегда есть телефон для связи. А также - идентифицирующие данные: наименование (юридическое лицо или ИП), юридический адрес, почтовый адрес, УНП, адрес электронной почты. Если же там указан всего лишь e-mail или контактная форма как средство связи, то это тоже должно насторожить. Как и низкая стоимость товара: с точки зрения экономики очень подозрительно, если на других ресурсах товар того же качества и бренда стоит условно 100 рублей, а на этом сайте - 35.

3. Проверьте на SSL-шифрование платежную страницу, на которую перенаправляет вас продавец для ввода карточных данных. По правилам международных систем, все карточные данные должны передаваться в зашифрованном виде. Это значит, что в начале адресной строки вашего браузера должен быть зелененький щит или замочек, подтверждающий, что соединение с данным адресом зашифровано.

4. Проверьте доменное имя платежной страницы. В браузере, в адресе платежной страницы обязательно должно быть доменное имя провайдера электронных платежей. Обычно мошенники не думают о красивом домене. Они покупают любой - с набором символов, заканчивающийся на .com, .net или какой-либо еще, не имеющий отношения к подлинному провайдеру электронных платежей, чьим именем они могут прикрываться. И если вы видите такой адрес - это красный флаг! У всех платежных провайдеров адрес платежной страницы размещается на их основном домене. И, как правило, адрес платежной страницы провайдера платежных услуг является доменом третьего уровня по отношению к домену основного сайта.

5. Проверьте поставщика платежных услуг (провайдера электронных платежей). Внизу платежной страницы должно быть написано, кто из провайдеров платежей обслуживает данного продавца. И это имя ДОЛЖНО совпадать с доменом, на котором открывается платежная страница! Обратите внимание: мошенники часто пишут внизу платежной страницы, что платежный сервис предоставляется такой-то платежной компанией. Проверяйте, чтобы домен поставщика услуг был в строке браузера, на котором размещена платежная страница. Смотрите внимательно все буквы. А лучше - скопируйте название провайдера, указанное внизу платежной страницы и, если он не кликабельный, вставьте его в браузер. Поиск должен выдать вам сайт провайдера электронных платежей. Если поиск не дал результата, воздержитесь от платежа и забудьте этот сайт.

6. Проверьте все вышеперечисленное, если продавец использует платежный виджет от провайдера электронных платежей. Виджет, который открывается поверх сайта продавца, сам по себе обычно является удобным и безопасным способом приема платежей. При этом покупатель не перенаправляется на отдельную платежную страницу. Вместо этого процесс оплаты происходит поверх окна браузера с интернет-магазином.

Источник: bepaid.by

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