В ЕАЭС обсудят налогообложение взаимной электронной торговли

Планируется взимать косвенные налоги с международных торговых интернет-площадок по принципу страны назначения.

Совет Евразийской экономической комиссии поручил ЕЭК совместно с правительствами стран Евразийского экономического союза подготовить соответствующие предложения. Их планируется обсудить на уровне вице-премьеров стран Союза в I квартале 2022 года.

«Сегодня неурегулированность налогообложения в рамках взаимной электронной торговли товарами, ввозимыми в адрес физических лиц, между странами Союза является одной из проблем, которая препятствует дальнейшему развитию отрасли», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По этой причине складывается ситуация, когда при реализации товаров с интернет-площадки в одном из государств ЕАЭС потребителям в другой стране Союза возникают случаи двойного налогообложения. В результате потенциал электронной торговли полностью не раскрывается, а ее темпы роста внутри Союза по сравнению с электронной торговлей с третьими странами оказываются значительно ниже.

Между тем, как известно, поправками в Налоговый кодекс, которые опубликованы на сайте Минфина Беларуси, предусмотрено уже с 1 июля 2022 г. ввести обязанность по уплате в белорусский бюджет налога на добавленную стоимость иностранными организациями и предпринимателями при электронной дистанционной продаже товаров. Как это согласуется с планами коллег по ЕАЭС - непонятно. Если эта поправка будет принята, то иностранные маркетплейсы - AliExpress, Amazon, Ozon и другие - будут уплачивать НДС в Беларуси, как и белорусские интернет-магазины.

Согласно данным UNCTAD, общий объем электронной торговли в мире в 2020 г. составил более 26,6 трлн долларов. Доля интернет коммерции в общем объеме мировой торговли выросла на 3 пункта и достигла 17%. Согласно прогнозам, уже к 2025 году доля интернет-торговли превысит 25%. Ведущие позиции по объемам электронной торговли в мире занимают США, Япония и Китай.

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