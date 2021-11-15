Интернет становится драйвером роста для фармацевтического бизнеса

Digital-агентство AMDG провело большое исследование рынка продажи и продвижения медпрепаратов в Беларуси.

Емкость белорусского фармацевтического рынка постоянно растет. В 2020 году она оценивалась почти в 3,5 млрд рублей, и за последние 5 лет увеличилась в 2,2 раза. В продаже в Беларуси находится свыше 5300 лекарственных средств от более чем 700 производителей. Большая часть из них - дженерики, которые являются лидерами продаж. Объем собственного производства лекарств в Беларуси в 2020 г. составил 1 767,96 млн рублей, что на 29,5% выше, чем в 2019-м.

Но не только темпы роста являются важными для фармацевтического рынка, но и новые паттерны поведения потребителей, которые как раз и выявило исследование AMDG. Изучение поисковых запросов и поведения людей в сети Интернет показало, что из почти 5 миллионов интернет-аудитории Беларуси около половины являются «интересующимися вопросами здоровья».

Причем все чаще люди идут в интернет именно за диагностикой и последующим приобретением лекарств! Если раньше при появлении симптомов человек первым делом обращался к врачу, или хотя бы консультировался с друзьями, использовал самолечение и «народные методы», то сейчас при первых подозрениях он идет искать решение в интернете. По данным исследования Google и Kantar за 2021 год, так поступают 45% пользователей, что коренным образом меняет их путь от оценки симптомов до лечения. А следовательно - меняет и маркетинговые стратегии производителей.

Исследование показало, что за последний год люди на 36% чаще стали искать в Сети витамины и БАДы, на 14% - препараты для лечения нервной системы и сердечно-сосудистых заболеваний, на 13% - обезболивающие. Самыми популярными категориями в поиске являются симптомы, связанные с болью в животе (34%), головной болью (41%), а также с болезнями горла (24%) и зубов (23%).

Даже после посещения врача и получения рецепта связь пациента с интернетом не прекращается: 84% людей изучают информацию о выписанном препарате в интернете. Причем, в зависимости от симптомов, от 75 до 90% запросов, связанных со здоровьем, делаются с мобильного телефона.

Что это значит для маркетинга фармкомпаний? В воронке принятия решения о покупке того или иного средства теперь есть и интернет. Это тянет за собой изменения в медиапланировании и подборе релевантных каналов продвижения. Все чаще предприятиями отрасли используются контекстная реклама, SEO-продвижение, инструменты геомаркетинга и Offline-to-Online, а также интернет-маркетинг при проведении ивентов для специалистов. В целом за год инвестиции в фармацевтического бизнеса в Digital выросли на 8%.

Источник: AMDG

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