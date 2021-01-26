Онлайн-медицина. Спрос – есть, возможности – нет

Александр Комса, директор медицинского центра «Любимый доктор» - о том, как пандемия влияет на рынок медуслуг, и что тормозит внедрение новых технологий.

- Осень, зима и весна - традиционно период высокого спроса на медицинские услуги. Но в марте 2020 г. на рынке началось падение, а апрель вообще отбросил нас на полтора года назад. Мы скатились до объемов, которые имели в сентябре 2018 г., когда центр еще только становился на ноги и нарабатывал клиентскую базу. Страх перед неизвестным заболеванием заставил людей сидеть дома и минимизировать любые контакты. Упали объемы обслуживания по полисам добровольного медицинского страхования, количество самостоятельных обращений физических лиц.

Эпидемиологическая ситуация в стране сформировала новый блок вопросов со стороны клиентов - все чаще и чаще они хотят получить консультацию врача онлайн. К сожалению, это невозможно по ряду причин:

- несмотря на то, что Концепция развития электронного здравоохранения разработана и утверждена в 2018 г., и уже есть указы по развитию персонифицированной медицины, телемедицины, внедрению дистанционных форм мониторинга состояния здоровья, серьезных сдвигов в этом направлении нет. Некоторые элементы онлайн-медицины можно встретить в госклиниках, например онлайн-консилиумы, но не более того. Единого решения, которое позволило бы объединить медицинскую информацию о пациенте, ускорить ее передачу от одного учреждения к другому, не существует;

- закон о лицензировании не предусматривает возможности дистанционного оказания консультационных услуг в медицине;

- нет единой платформы, которая позволила бы организовать полноценную консультацию. Можно, конечно, воспользоваться Skype или Zoom, но это технически не очень удобно;

- не решены вопросы оперативного обмена медицинской документацией и защиты медицинской информации о пациенте.

Эта тема требует оперативного решения и на законодательном уровне, и на уровне технологий. Кроме того, потребуется обучение врачебного персонала, усиление технической базы медцентров. Средств и времени придется затратить много, но за технологиями - будущее.

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