Белорусские аппараты ИВЛ скоро поступят в больницы

РУП «Медтехноцентр» в сжатые сроки освоило выпуск уникального оборудования и средств индивидуальной защиты.

Сегодня, когда мир борется со второй волной пандемии коронавируса, специалисты уже не сомневаются, что это заболевание пришло всерьез и надолго. Крупнейшие мировые производители поняли это еще весной 2020-го и начали наращивать объемы выпуска оборудования для лечения больных COVID-19, а также средств индивидуальной защиты. Спрос на аппаратуру ИВЛ и СИЗ вырос многократно и, судя по всему, в ближайшие годы будет стабильно высоким.

Республиканское унитарное предприятие «Медтехноцентр» - крупнейший отечественный производитель медицинского оборудования - также вовремя среагировало на ситуацию и наладило выпуск востребованной в связи с пандемией продукции. Это особенно важно для Беларуси, поскольку до сих пор такое оборудование наша страна была вынуждена закупать за рубежом. Импортозамещение не только позволит лечебным учреждениям сэкономить значительные суммы, но и ускорит процесс поставки, монтажа ввода в эксплуатацию таких систем, а также гарантирует их своевременное техническое обслуживание непосредственно производителем.

Белорусское предприятие в сжатые сроки освоило выпуск уникального оборудования и средств индивидуальной защиты.

Прорывные технологии

Одной из таких важных разработок предприятия, которая уже внедрена в производство и активно используется медиками, является мобильный блок подачи медицинских газов ПМГ-М-О2. Он предназначен для одновременного безопасного подключения от 1 до 6 пациентов к системе подачи кислорода в отделениях организаций здравоохранения. Почему это важно? Потому что, во-первых, позволяет в случае экстренной необходимости обеспечить кислородом гораздо большее количество пациентов, чем предусмотрено установленным в больнице центральным кислородопроводом. Во-вторых, это оборудование можно использовать там, где нет центральной разводки медицинских газов, например, в перепрофилированных для больных COVID отделениях.

- ПМГ-М через быстросъемные разъемы подключается к любому источнику кислорода - баллону высокого давления или концентратору, что позволяет сэкономить время для оказания медицинской помощи. А благодаря мобильности блок можно быстро перемещать между палатами, обеспечивая возможность его эксплуатации в местах экстренной необходимости. При этом в комплектацию блока входят расходомеры - увлажнители кислорода, к которым можно подключать лицевые маски, либо носовые консоли, а также производить регулировку подачи кислорода пациенту. РУП «Медтехноцентр» уже изготовлено и отгружено в стационарные учреждения здравоохранения Беларуси более 300 мобильных блоков подачи кислорода , - говорит директор предприятия Олег Швед.

С начала пандемии «Медтехноцентр» установил в медицинских учреждениях более 3 тыс. новых точек подачи кислорода. А также поставил в белорусские больницы свыше 3 тыс. увлажнителей кислорода с расходомером, которые применяются для увлажнения и точного дозирования воздуха, подаваемого пациенту из центральной системы медицинского газоснабжения.

Вторая разработка РУП «Медтехноцентр» и вовсе может стать прорывом для Беларуси. На предприятии создан отечественный аппарат ИВЛ! Это автономное компактное устройство, по функционалу отвечающее всем международным стандартам, которое будет выпускаться в двух вариантах: с турбиной и без. Устройство имеет удобный и, как говорят, «интуитивно понятный» интерфейс и может само подстраиваться под показатели состояния пациента.

- В настоящее время мы завершаем процесс регистрации и в ближайшее время наши аппараты ИВЛ поступят в учреждения здравоохранения, - подтверждает Олег Швед. - Причем их стоимость будет значительно ниже, чем зарубежных аналогов.

30 тыс. масок в сутки!

Мы все помним сложную ситуацию с дефицитом СИЗ для медперсонала во время первой волны заболевания, когда проблема, можно сказать, решалась «всем миром». Медицинские маски и защитную одежду закупали и за счет бюджетных средств, и при поддержке благотворительных организаций, в том числе за рубежом. Теперь подобное вряд ли повторится. Во многом, опять же благодаря РУП «Медтехноцентр», где освоен выпуск медицинских масок и одноразовой одежды для работников системы здравоохранения.

- С марта по май в адрес УП «Белмедтехника» и его дочерних предприятий нами было отгружено более 600 тыс. медицинских комбинезонов. При поддержке Минздрава закуплена и 5 ноября введена в эксплуатацию линия, где сейчас выпускается до 30 тыс. медицинских масок в сутки, - рассказывает директор предприятия. - При необходимости объем производства может быть увеличен в два раза.

Каждую минуту конвейер предприятия выпускает в среднем 60-70 масок: как бытовых, так и фильтрующих, со специальным бактериальным слоем. Материал для этого слоя производится в индустриальном парке «Великий камень». Причем поскольку маски полностью изготавливаются из отечественных материалов, они дешевле импортных аналогов и не уступают им по качеству.

В заключение можно добавить, что в связи с пандемией РУП «Медтехноцентр» значительно увеличило выпуск одноразовых бахил. Они поставляются в индивидуальной упаковке или в упаковке с любым количеством пар по желанию заказчика, а также продаются в вендинговых автоматах собственного производства. Сегодня в учреждениях здравоохранения уже установлено и функционирует более 140 автоматов по выдаче бахил. Вендинговое направление активно развивается и в столице, и в регионах.

Справка «Директора»

РУП «Медтехноцентр» является ведущим в Республике Беларусь предприятием, специализирующимся в области монтажа, технического сервиса и ремонта медицинской техники, монтажа и разводки медицинских газов, настройки, метрологической поверки и калибровки оборудования в лечебно-профилактических учреждениях страны. Производит медицинскую технику и оборудование (мониторы, электрокардиографы, рециркуляторы, облучатели бактерицидные и др.); мебель для медицинских учреждений (кровати, каталки, столики, шкафы и др.); медицинскую одежду (халаты, топы, брюки, нарукавники, фартуки) и другую продукцию.

Николай ЗАГОРСКИЙ

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