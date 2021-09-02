Производители лекарств получат новые преференции

Среди них: субсидии на проведение испытаний, регистрацию и получение сертификатов, а также освобождение от ввозного НДС и таможенных платежей.

Опубликован Указ №327 от 30 августа 2021 г. «О развитии фармацевтической промышленности». Он предусматривает очень существенные льготы для производителей лекарственных препаратов в Беларуси.

В частности, им могут предоставляться субсидии на возмещение в 2022-2030 гг. части процентов за пользование кредитами, полученными под гарантии правительства, для реализации инвестиционных проектов по созданию, техническому переоснащению и реконструкции производственных мощностей.

Кроме того, государство компенсирует фармацевтическим предприятиям часть затрат на проведение доклинических исследований и клинических испытаний, работы по экспертизе и регистрации лекарственных средств. А также - на получение сертификатов соответствия требованиям Правил надлежащей производственной практики ЕАЭС и на организацию инспектирования и сертификацию производства на соответствие международным требованиям надлежащей производственной практики. Порядок и условия предоставления субсидий определит Совет Министров.

Указом также предусмотрено освобождение производителей фармацевтической продукции от уплаты НДС и таможенных пошлин в отношении технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, ввозимых для использования на территории страны в целях реализации инвестиционных проектов. К документу прилагается перечень девяти инвестиционных проектов, которые получили право на такие льготы.

Как говорится в официальном сообщении, «принятые меры позволят укрепить лекарственную безопасность страны, активизировать производство и реализацию фармацевтической продукции, придать импульс развитию новых высокотехнологичных производств в отрасли».

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