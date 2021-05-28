Viber подтвердил рост интереса к онлайн-шоппингу в Беларуси

Компания опросила более 1500 пользователей в нашей стране и выяснила любопытные факты.

О том, что с начала пандемии COVID-19 в сфере онлайн-шопинга наблюдается значительный рост, эксперты знают уже давно. В 2020 году на e-commerce пришлась пятая часть расходов на покупки по всему миру (для сравнения: в 2019 г. этот показатель был один к семи). Такая тенденция актуальна и для Беларуси: согласно результатам опроса Viber, почти половина (48%) респондентов отметили, что с начала пандемии онлайн-покупок в их жизни стало больше. Причем, есть высокая вероятность, что потребители сохранят новые привычки и после COVID.

Опрос в Беларуси показал, что в сфере онлайн-шопинга наблюдается преобладание мобильного трафика. В частности, более 71% опрошенных отметили, что чаще всего совершают покупки со смартфонов. И лишь 29% используют для этой цели компьютеры.

Цена в нашей стране является важным критерием при выборе товара. Поэтому в первую очередь, потребители ищут в интернете более выгодное предложение. Для 39% опрошенных - это ключевое преимущество онлайн-шопинга. Они отметили, что онлайн-формат дает возможность быстро сравнить цены у разных продавцов и найти наиболее выгодное предложение.

31% участников опроса считают главным плюсом покупок в интернете экономию времени, т.к. не нужно ходить по физическим магазинам в поисках необходимого товара. Еще 19% видят ценность формата в наличии отзывов, что помогает им не ошибиться в выборе товара. И только для 11% главным достоинством онлайн-покупок является возможность минимизировать посещение людных мест и тем самым обезопасить себя в период пандемии.

Еще одна удобная опция для покупателей в интернете - онлайн-оплата. 51% участников опроса выбрали этот способ как наиболее удобный. 27% - предпочитают платить наличными, а 22% - выбирают оплату банковской картой при доставке товара курьером.

Опрос показал, что интернет-магазины у нас пока уступают по популярности офлайн-шопингу, и вряд ли в ближайшей перспективе его заменят. 49% опрошенных покупают онлайн несколько раз в месяц, а 44% - всего несколько раз в год, и лишь 7% оформляют больше одного заказа в неделю.

Неожиданным оказался ответ на вопрос: что покупают белорусы в онлайн? Большая часть таких покупок, как выяснилось, совершается в fashion-сфере - каждый второй участник опроса сообщил, что заказывает в интернете одежду, обувь или аксессуары. Высокий показатель у товаров для дома (44%). В пятерку категорий-лидеров также входят бытовая техника и гаджеты (40%), продукты питания (25%), товары для хобби (23%), косметика (22%).

Источник: thinktanks.by

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