Ритейл уходит в онлайн

Интернет-торговля становится главным бенефициаром «коронакризиса».

Затянувшаяся история с пандемией вызвала волну прогнозов в бизнес-сообществе. Главный вопрос: что дальше? Вариантов уже десятки, если не сотни. Наибольшее доверие вызывает творчество коллективного разума - в условиях бизнес-митингов, переведенных в онлайн формат. Одним из самых масштабных стал двухдневный Synergy Online Forum, где единственным аккредитованным СМИ из Беларуси оказался журнал «Директор».

Бизнес-митинги станут в разы дешевле?

Форум был организован московским частным университетом «Синергия», который много лет успешно работает в качестве ивент-агентства. Synergy Online Forum сам по себе доказал, что в условиях пандемии, самоизоляции и прочих ограничений возможно проведение деловых мероприятий, да еще и с размахом. В числе десятков спикеров онлайн-мероприятия оказались эксперты мирового уровня от Игоря Виттеля из РБК до «волка с Уолл-стрит» Джордана Белфорта и Нассима Талеба - автора концепции «черного лебедя» (концепции неожиданного тяжелого кризиса).

Выяснилось, что привлекать экспертов мирового уровня на онлайн-мероприятия - не только в разы дешевле, но и проще чисто технически.

Организаторам достаточно было обеспечить экспертов специальным ПО для видеоконференций и демонстрации презентаций. При этом выяснилось, что привлечь экспертов мирового уровня в онлайн - не только дешевле в разы, чем «вживую», но и в принципе намного более вероятно чисто технически. Несмотря на то, что график личного участия мировых звезд в конференциях расписан на годы вперед, онлайн-митинг можно вписать даже в самое плотное расписание. Трудно представить, чтобы Нассим Талеб с его «Черным лебедем» приехал в наши края, когда его рвут на части по всему миру. Но по Сети - пожалуйста!

Организаторы не скрывают восторгов по поводу своей смелости и умения адаптироваться. В заключительном слове, да и по ходу мероприятия, не раз высказывалась мысль, что благодаря «коронакризису» деятельность ивент-агентств теперь точно изменится, а мероприятия вырастут по охвату и станут доступнее. И этот тренд сохранится в посткризисный период. Легко понять причины: снимается нагрузка, связанная с трансфером, проживанием, питанием, развлекательной программой. Правда, не исключено, что отельеры и кейтеринговые сервисы будут не в восторге и примут меры к сохранению своего заработка. Но это тоже на благо организаторам и участникам конференций - цены упадут.

Что было, что будет?

Другим бенефициаром нынешнего кризиса можно считать онлайн-торговлю (E-Commerce, e-com). Ее взлет - очевидное следствие обвала продаж в традиционных магазинах в связи с самоизоляцией и карантином. E-com получил чувствительный импульс к развитию. Это развитие идет в таком масштабе, которого при обычном течении событий пришлось бы ждать годы! Но в целом торговля переживает крупнейший кризис с 1998-99 гг., а в мировом масштабе - возможно, со времен Великой депрессии 1929-30 гг. По мнению экспертов, такая ситуация сохранится надолго и заметно отразится на ВВП. Например, в России доля всей торговли в ВВП составляет 19,6%.

Сергей Саркисов, вице-президент группы компаний «Новард», заявляет:

- Такого сжатия продаж в истории еще не было. Сейчас мы прогнозируем, что после карантина не произойдет одномоментного восстановления спроса. Люди не побегут в торговые центры - скажется отсроченный фактор безопасности. Можно прогнозировать, что посещаемость торговых центров упадет на 50-60%. А падение ВВП составит 6-7%.

Прогнозы строятся, в том числе, на опыте стран, которые быстрее других прошли «коронакризис», таких как Китай и Корея. Андрей Кришнев, генеральный директор Nike Россия/ЕврАЗЭС, отмечает:

- Плюс в том, что есть возможность получать информацию от коллег, уже прошедших этапы, в которые мы только входим. В Корее все еще очень жесткие меры, несмотря на снятие карантина: ограничено число людей, входящих в рестораны, магазины. Трафик покупателей - минус 30% к прошлому году. В Китае продажи в физических магазинах составляют минус 20-30%. E-commerce стал расти уже после карантина, причем до 100% (в прошлом году рост составлял 20%). Скорость роста увеличилась, омниканальность стала в 2-3 раза важнее.

Омниканальность - это продажи по всем каналам, включая традиционные магазины и онлайн торговлю. Но и развитие онлайн-канала не означает мгновенный успех. В выигрыше все-таки те, кто уже развивал этот канал до кризиса. Рубен Арутюнян, основатель и гендиректор сети Henderson, заявляет:

- Люди будут существенно реже посещать торговые центры, но покупки не будут падать. Они захотят, чтобы покупки были максимально быстрыми, безопасными. Онлайн станет тем самым локомотивом, который увеличит продажи. Это то, к чему мы должны правильно подготовиться. Есть ритейлеры, которые имеют в собственности интернет-площадки, склады, колл-центры. Но есть и те, кто интегрируется с «фулфилмент» (инфраструктурой исполнения покупки). Наша интеграция с фулфилмент-оператором - это 4 года постоянной ИТ-настройки. В ускоренном режиме это, возможно, займет 6-8 месяцев, с выстраиванием всей ИТ-инфраструктуры интернет-торговли. Но в любом случае - это ресурсы, время, которые надо вложить, чтобы получить отдачу.

Маркетплейс против сайта

Есть эксперты, которые уверены, что онлайн-торговля дает лишь прибавку к обороту, от 5 до 20%. И после взлета e-com в кризис эта пропорция восстановится. Но остается главный вопрос: как организовать торговлю через Сеть? Полностью самостоятельно или через маркетплейсы - универсальные торговые площадки? В пользу маркетплейсов говорят впечатляющие достижения Amazon и AliExpress.

Онлайн становится локомотивом, который значительно увеличивает продажи.

По мнению Рустама Мавланова, президента и сооснователя Synergy Global Trade Inc. (американская консалтинговая компания), для рынка США маркетплейсы - безальтернативный выбор. В настоящее время здесь конкурируют две основных площадки - Amazon и eBay. Хотя существуют, постоянно рождаются и умирают и десятки других. Эксперт приводит данные по их динамике. Из новых и перспективных площадок выделяются Wallmart.com и Google.shopping.

Эксперт заявляет:

- Wallmart.com пытается составить конкуренцию Amazon - это очень перспективная платформа для входа, она растет динамично. Это также самая простая точка для входа на американский рынок. У него понятная дистанционная механика, можно наладить дистанционные процессы своего бизнеса. Есть возможность диверсифицировать свой бизнес, делать его вне зависимости от страны и получать выручку в иностранной валюте.

После карантина не произойдет одномоментного восстановления спроса. Люди не побегут сразу в торговые центры - скажется отсроченный фактор безопасности.

Google.shopping - растущая платформа, у нее пока малая доля рынка, но она быстро увеличивается, хотя 4 тыс. продавцов на Google.shopping и 9 млн на Amazon - это разные уровни. Но платформу активно продвигает гигант Google.

Американские маркетплейсы открыты для зарубежных торговцев. Отмечено, что сейчас продажи собственных товаров основателя платформы (First party products) почти не растут, а вот общий рост продаж идет по экспоненте. По рынку e-com США также можно сделать выводы о трендах в торговле. До кризиса в топе были следующие продукты: эко-версии пластиковых продуктов; кето-продукты питания (модная диета с опорой на жиры и белки); эластичная одежда; средства для похудения; мужская косметика; дроны; гаджеты для авто; украшения ручной работы; часы с минималистичным дизайном; одежда и аксессуары для новорожденных.

Кризис круто изменил приоритеты. Теперь в топе: предметы личной гигиены; энергосберегающие продукты; инновационные приборы для кухни; малогабаритная нестандартная мебель; еда для космонавтов (!); органическая бытовая химия; инновационные фильтры для воды; органические продукты для поддержки иммунитета; настольные игры; эргономичная мебель для офиса; товары для спорта и фитнеса; развивающие игрушки; косметика для ухода за собой дома; мобильные изоляторы (ширмы); ультрафиолетовые облучатели; продукция для частного энергообеспечения (солнечные панели и ветряки).

Р. Мавланов заключает:

- Рынок e-com растет в прогрессии, и те, кто сумеет этим воспользоваться - когда спадет кризис, начнут системно развиваться.

Рост экспресс-доставки

Сторонники собственной сети онлайн-торговли приводят убедительные доводы: свой бизнес - это свой бизнес. И, в конце концов, именно из собственных площадок вырастают маркетплейсы, а это - диверсификация бизнеса, получение дохода за счет комиссии с внешних продавцов. Что выбрать? Решающим доводом может оказаться «сила бренда».

А. Кришнев из Nike Россия, отмечает:

- На первом месте в таких дискуссиях - сила бренда. Nike, например, ушел с Amazon. В кризис мы ставим на интернет-маркетинг. Запустили приложение для онлайн-тренировок дома, совместные проекты со спортивными офлайн платформами - и наша аудитория выросла в 3 раза за 2 недели. Причем, аудитория в России выросла больше, чем во всех западных странах. По опыту Китая и Кореи, когда они выходили из карантина, это дало резкий всплеск продаж в e-com, потому что наш бренд оставался с людьми в изоляции.

Еще одним бенефициаром в кризис стали сервисы доставки. Хотя это только по объему, но не по выручке. Николай Воинов, генеральный директор объединенной компании DPD в России и SPSR Express, признает:

- Дефицит курьерского ресурса - это только в крупных городах, в регионах справляются прежним штатом. Мы набираем людей, но им нужно время на адаптацию. Курьер в первый день - как слепой котенок, ему нужно время чтобы «въехать» во все эти приложения, ссылки, пин-коды. Ведь при бесконтактной доставке покупатель просто говорит пин-код, не надо никаких подписей. Сейчас этот выросший объем - «стероидный». Как только снимется карантин, этот объем схлынет, люди вернутся в магазины, и доставка упадет. Мы видим это по Европе, где объемы b2c падают, хотя они и выше, чем до кризиса. В целом мы сейчас на 50-70% увеличили свои возможности.

Кроме того, в доставке растут категории, которые не очень выгодны. Соломон Кунин, генеральный директор маркетплейса goods.ru, отмечает:

- Мы отмечаем перекос категорийный. Проблема FMCG (товары повседневного спроса) ни у кого не решена - например, как не было доставки с терморежимом, так ее и нет. А спрос - есть. Экономика оставляет желать лучшего, ведь товары покупают дешевые.

Н. Воинов признается, что сервисы вынуждены квотировать доставку товаров:

- Если не будем квотировать - просто завалимся. Перераспределяем ресурсы, набираем людей, привлекаем такси. Опытные курьеры стали делать по 50 и 100 стопов в день. Прежде у нас больше было доставки в сегменте b2b, но сейчас, когда бизнес остановился, b2b стало очень мало, а b2c - очень много. Финансы плывут, поскольку b2b был огромной частью бизнеса. Сейчас работы много, но с точки зрения дохода все не так весело.

Еще одним бенефициаром в кризис стали сервисы доставки. Но часто - только по объему, а не по выручке.

Продавцы стали усиленно развивать продажу через пункты выдачи заказов (ПВЗ). С. Кунин отмечает:

- В ПВЗ можно сделать бесконтактную выдачу. К тому же сейчас нет такого, что в семь вечера образуется большая очередь в ПВЗ, когда забирают 40% заказов. Ведь сейчас нет ярко выраженного рабочего дня. Мы развиваем технологию «Закажи и забери» - «заказывай на сайте и забери в магазине» - и трансформируем ее в доставку из магазина. ТЦ оказались закрыты, но курьеров в них пускают. Развиваем службу такси и пеших курьеров. Ведь много сервисов доставки еды из ресторанов, а доставки из магазина почти нет. А она будет востребована и когда это все закончится. Это будет востребовано, потому что обычно доставка из магазина составляет 1-2 дня, а этот сервис позволяет получить покупку за полчаса.

Вместо резюме

Общее мнение экспертов онлайн торговля благодаря кризису поднимается на новую высокую ступень. Заключение практика (Алексей Федоров, совладелец и управляющий партнёр группы компаний «220 Вольт»):

- E-com будет жить, это бенефициар ситуации! Сейчас уже каждый фермер имеет собственный сайт, каждый поставщик товаров и услуг тратит деньги на это. Каждый парикмахер не только в Instgram имеет аккаунт, но и собственный сайт поддерживает. Мы научились работать удаленно - мы делаем огромный шаг вперед. И впредь все будут продолжать пользоваться сайтами.

Как говорится, добавить нечего…

Игорь КЛОКОВ

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