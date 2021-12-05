Новогодние распродажи-2021: к чему готовиться торговле

Результаты «черной пятницы» показали, что покупатели предпочитают интернет крупным торговым центрам. А новогодние подарки планируют приобретать раньше, чем обычно.

Google и Ipsos провели исследование о предновогоднем шоппинге. А также спрогнозировали поведение потребителей при осуществлении новогодних покупок в регионе ЕМЕА (в странах Европы, Ближнего Востока и Африки).

Если кратко, то по оценкам специалистов в этот раз 37% потребителей будут закупаться к Новому году раньше, чем обычно, а 21% - начали делать это… еще в июне. Это, в первую очередь, связано с опытом прошлого года, когда из-за пандемии в ряде стран шоппинг стал проблемой, в связи с карантинными ограничениями. Хотя 46% покупателей планируют отложить покупку подарков до начала распродаж.

Более половины (56%) опрошенных заявили о желании поддержать малый бизнес, совершая новогодние покупки в местных магазинах, а не в крупных торговых центрах. Еще один тренд: интернет становится все более жестким конкурентом офлайн-шопингу. Покупатели не готовы с риском для здоровья ходить по магазинам в поисках нужного товара. 49% из них хотят получить точную информацию о его наличии перед покупкой, что удобнее сделать в интернете. Это, в свою очередь, сказывается на загруженности онлайн-торговли, что приводит к задержкам доставки и нехватке товаров, особенно в праздничный сезон.

Поэтому исследователи советуют традиционным ритейлерам быть с потребителями на связи и сделать процесс покупки максимально простым, понятным и удобным. Постоянное обновление информации о количестве оставшегося товара или о сроках доставки поможет потребителям принять решение о покупке. Они будут знать, чего ожидать и, следовательно, не будут разочарованы.

Своего рода «пристрелкой» к новогодним распродажам стала так называемая «черная пятница», которая в большинстве стран проводится в промежутке с 23 по 29 ноября. В этом году такие распродажи в целом подтвердили выводы исследователей. Например, в России по данным Kommersant, вопреки ожиданиям ритейлеров, посещаемость магазинов оказалась ниже, чем в допандемийном 2019 году.

Так, в Rstat (система подсчета количества посетителей торговых залов) зафиксировали падение трафика в ТЦ Москвы и Подмосковья на 24% по сравнению с теми же датами 2019 года. А управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова заявила, что в этом году посещаемость объектов в «черную пятницу» оказалась на 30-35% ниже, чем за аналогичный период 2019 года. Чуть ли не единственное, что хорошо продавалось в России в эти дни - это ювелирка. По данным Tinkoff Data, траты на ювелирные изделия в «черную пятницу» выросли на 40% в сравнении с 2019 годом и на 37% относительно 2020 года.

А вот онлайн-торговля, напротив, отчиталась о кратном росте в сравнении с прошлым годом: в «черную пятницу» у Wildberries оборот вырос в 2,6 раза, у Ozon - в четыре. В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) сообщили, что за три дня распродажи россияне оформили заказов без учета возвратов на сумму 85,7 млрд рублей, что в 2,2 раза (на 116%) больше, чем во время прошлогодней акции, когда объем заказов составлял 39,7 млрд рублей. В свою очередь продажи мирового гиганта - Alibaba Group Holding Ltd. - во всемирный день шопинга составили рекордные 540,3 млрд юаней (84,5 млрд долларов).

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