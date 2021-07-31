Торговля отчиталась за 1-е полугодие. Все грустно…

Данные статистики свидетельствуют, что розничные продажи по-прежнему стагнируют, а белорусские производители проигрывают импорту.

Розничный товарооборот в Беларуси за 6 месяцев 2021 года вырос к сопоставимому периоду 2020-го всего на 0,01%. Но и этот незначительный прирост достигнут в основном за счет слабого II квартала прошлого года, когда розничные продажи обвалились на 1,9%. Если бы не низкая база, то, скорее всего, рынок оказался бы в минусе.

В пересчете на деньги розничный товарооборот в стране составил 23,3 млрд руб. При этом доля продовольственных товаров на рынке - 52,6%, а непродовольственных - 47,4%. В деньгах продажи продтоваров составили около 12,2 млрд руб., остальной товарооборот оценивается в 11 млрд. Такой значительный удельный вес продовольственных товаров в товарообороте говорит о невысоких жизненных стандартах покупателей.

Еще один важный момент - рост удельной доли импорта в розничных продажах. За 6 месяцев товарооборот товаров отечественного производства составил 13,8 млрд руб. В том числе продтоваров - 9,3 млрд, непродовольственных товаров - 4,4 млрд руб. При этом доля белорусских товаров в продажах составила 59,2%, что является самым низким значением за 8 лет! Например, за первую половину 2020 г. эта доля была равна 60,6%, 2019-го - 61,7%, 2018-го - 63,2%, 2017-го - 65,3%, 2016-го - 66%, 2015-го - 69,5%, 2014-го - 70,4% и 2013-го - 71,5%.

Результаты статистики в целом совпадают с макроэкономическим прогнозом для Беларуси от экономистов Евразийского банка развития, который вышел в начале июля. В нем аналитики ЕАБР особо подчеркнули стагнацию внутреннего спроса в стране. По их оценкам, товарооборот в стране, очищенный от сезонности, в апреле-мае сократился по отношению к I кварталу. Это указывает на слабость потребительского спроса в условиях замедления роста доходов населения и снижения кредитования.

По данным Нацбанка Беларуси, задолженность по кредитам на потребительские нужды в стране падает уже 9 месяцев подряд. На 1 июня задолженность физлиц по потребительским кредитам составила 5,263 млрд руб. Для сравнения: на 1 июня 2020-го размер обязательств населения был равен 5,698 млрд. За последние 12 месяцев объем задолженности упал на 7,6%.

Источник: banki24.by

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