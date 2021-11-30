Евразийский банк развития опубликовал прогноз на 2022 год

Ожидается небольшое, но стабильное увеличение ВВП и медленное снижение инфляции. Беларуси аналитики банка предсказывают самые низкие в регионе темпы роста.

ЕАБР опубликовал макроэкономический прогноз для региона своих операций на 2022 год. Аналитики банка констатируют завершение активной фазы восстановления экономики региона в текущем году. В докладе отмечается, что экономическая активность по итогам IV квартала 2021 года может превысить его примерно на 1%, а увеличение агрегированного ВВП по итогам года ожидается в пределах 4%.

При этом темпы восстановления в странах-участницах ЕАБР существенно отличаются. Так, ВВП Казахстана, России, Беларуси и Таджикистана уже превышают допандемические уровни, в то время как Армении и Кыргызстану достичь их пока не удалось. В целом по итогам года рост ВВП в Армении прогнозируется в размере 4,5%, Беларуси - 2,1%, Казахстане - 3,8%, Кыргызстане - 3,7%, России - 4,1%, Таджикистане - 7,9%.

- В базовом сценарии рост ВВП государств-участников ЕАБР прогнозируется в размере 2,9% в 2022 году после 4% в 2021 году, - заявил заместитель председателя Правления банка Руслан Даленов. - Экономический рост останется выше допандемийных темпов, которые составляли 2,3% в 2019 году. Этому будут способствовать меры государств по поддержке инвестиций, реализация потенциала восстановления активности в сфере услуг, а также наращивание производства нефти. В России мы прогнозируем рост ВВП на 2,8% в 2022 году, в Казахстане - на 4,2%. Высокие мировые цены на энергоресурсы и государственные программы развития поддержат экономическую активность в крупнейших экономиках региона. Сильные показатели роста ВВП в 2022 году прогнозируются в Армении и Кыргызстане - 4,8 и 4,5% соответственно. Экономики этих стран завершат восстановление к допандемическим уровням. В Таджикистане ожидается выход к устойчивым темпам экономического роста - около 6-7% в год. В Беларуси в базовом сценарии в 2022 году ожидается рост ВВП на 0,7%.

В прогнозе ЕАБР также прогнозируется приближение к концу 2022 году инфляции в государствах-участниках банка к целевым уровням. Но этот процесс не будет быстрым. В базовом сценарии в текущем году ожидается замедление инфляции в регионе с 8,2 до 5,3%. В Армении на конец 2022 года инфляция ожидается в размере 5% (8% в 2021 г.), в Беларуси - 7,4% (сейчас свыше 10%). В Казахстане инфляция составит 6% (8,4% в 2021-м), в Кыргызстане - 7% (9,8%), в России - 4,9% (7,9%), в Таджикистане - 6,3% (8,3%). Кстати, курс белорусского рубля к доллару на конец 2021 г. банк оценивает в 2,53, а в 2022-м - 2,65.

Сложно сказать, насколько этот прогноз реалистичен, так как экономики стран региона очень зависимы от состояния дел на сырьевых рынках и внешней торговли. В базовый сценарий аналитики ЕАБР заложили среднюю цену нефти Urals в 2022 г. в размере 72,5 долл. за баррель и увеличение объемов ее добычи. Но этот рынок очень волатилен, и уже сейчас его сильно лихорадит. На прошлой неделе нефтяные котировки на фоне распродажи нефти из резервов в США и новостей о появлении нового штамма COVID-19 упали более чем на 11%. В начале этой недели они несколько отыграли падение, но все равно нефть Urals в понедельник торговалась по 73-74 долл. Как будет дальше - судить сложно.

Аналогично и с инфляцией: банк исходит из того, что инфляционное давление в мире будет ослабевать по мере нормализации спроса и наращивания предложения. В базовый сценарий включена среднегодовая инфляция в США - около 4% в 2022 году, а в еврозоне - вблизи 3%. Здесь также есть много переменных, которые могут привести как росту, так и к снижению этого показателя.

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