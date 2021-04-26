ЕАБР прокредитует кооперационные проекты в ЕАЭС

В ЕЭК уже выбрали 10 пилотных интеграционных бизнесов, которые могут получить льготные кредиты.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) и Евразийский банк развития (ЕАБР) готовы поддержать кооперационные проекты внутри ЕАЭС, сообщил во время онлайн-видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

По его словам, речь идет о создании и развитии интеграционных коммерческих проектов в области промышленности и сельского хозяйства, которые могут рассчитывать на недорогие займы. Уставный капитал ЕАБР сейчас около 7 млрд долларов, а накопленный кредитный портфель - порядка 10 млрд. Причем, по словам чиновника ЕЭК, половина кредитных линий пока не востребованы.

- Очень сложно найти такое финансирование, потому что это риски. Условно говоря, две страны участвуют в проекте - риски объективно растут, разные политические риски, валютные риски, логистические риски, поэтому обычный банк если и готов кредитовать такие проекты, то под больший процент, - заявил Камалян. - Мы просили, чтобы под такие проекты давали льготные кредитные условия. В принципе, ЕАБР не против. У банка есть ресурсы.

Как показывает практика, такие проекты могут быть интересны всем - и бизнес-партнерам, и банку, и государствам Союза. Потому что часто в их реализации участвуют десятки компаний-смежников, работающих в кооперации. Хороший пример такого проекта - инвестпрограмма БелАЗа, который уже получил заем ЕАБР. Сейчас в проекте задействовано более 30 предприятий со всего евразийского союза, и он реализуется довольно успешно.

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